Dự báo lãi suất huy động tiếp tục giảm 0,3% từ nay tới cuối năm 2026

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Bất chấp đà tăng của chỉ số DXY, tỷ giá trong nước vẫn duy trì xu hướng giảm trong tháng 10.

Cụ thể, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đến cuối tháng 10 ở mức 25.802 VND/USD (-1,8% so với đầu năm), giảm 0,6% so với cuối tháng 9, qua đó đánh dấu tháng giảm thứ sáu liên tiếp.

Tương tự, tỷ giá tự do duy trì trên mức 26.000 VND/USD trong phần lớn thời gian của tháng, trước khi giảm mạnh trong phiên cuối tháng xuống 25.750 VND/USD (-4,4% so với đầu năm), giảm 0,7% so với cuối tháng 9. Ở chiều ngược lại, tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng nhẹ 0,04% so với cuối tháng 9, lên mức 25.637 VND/USD (+2,04% so với đầu năm).

Mặc dù đồng nội tệ duy trì vị thế khá ổn định trong thời gian qua, Chứng khoán MBS cho rằng tỷ giá vẫn phải đối mặt với một số áp lực trong thời gian tới. Đồng USD được kỳ vọng sẽ mạnh lên trong những tháng cuối năm khi giá dầu neo cao gây áp lực lên lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, đồng VND được kỳ vọng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ: Mặt bằng lãi suất cao trong nước; Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tích cực; Triển vọng cải thiện cán cân thương mại trong những tháng cuối năm, khi lượng nguyên liệu đầu vào nhập khẩu trong các tháng đầu năm được chuyển hóa thành hàng hóa phục vụ mùa cao điểm sản xuất và xuất khẩu.

Cụ thể, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 10 ghi nhận xuất siêu tháng thứ hai liên tiếp, với giá trị 6,8 tỷ USD, qua đó thu hẹp mức thâm hụt lũy kế từ đầu năm xuống còn 12,7 tỷ USD. Tổng hợp các yếu tố trên, MBS cho rằng tỷ giá USD/VND đến cuối năm 2026 sẽ dao động trong khoảng 26.400–26.600 VND/USD, tương ứng với mức tăng 0,5–1,2% so với đầu năm.

Trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước bơm mới hơn 96,5 nghìn tỷ đồng qua kênh nghiệp vụ thị trường mở (OMO), giảm 44% so với tháng 9. Đây là mức bơm mới theo tháng thấp nhất kể từ tháng 10/2024, với kỳ hạn 7–91 ngày và lãi suất 4,5%. Trong khi đó, lượng OMO đáo hạn đạt hơn 123,8 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 27,3 nghìn tỷ đồng trong kỳ, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp hút ròng. Qua đó, lượng OMO lưu hành trong hệ thống giảm 18% so với cuối tháng 9, xuống còn 123,2 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, sau giai đoạn biến động mạnh đầu tháng, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm nhìn chung duy trì tương đối ổn định quanh mức 3–4,7%, trước khi bật tăng lên 5,75% trong phiên cuối tháng, chủ yếu do nhu cầu cân đối thanh khoản và chốt số liệu cuối kỳ.

Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường hỗ trợ thanh khoản khi bơm gần 30 nghìn tỷ đồng trong phiên ngày 30/10, giúp lãi suất qua đêm hạ nhiệt xuống 4,3% trong phiên đầu tháng 11.

Đối với các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng, lãi suất tại thời điểm cuối tháng 10 dao động trong khoảng 5,3–5,35%, giảm 0,95–1,35 điểm phần trăm so với cuối tháng 9. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng kết thúc tháng ở mức 7,8%.

Mặt bằng lãi suất huy động ghi nhận xu hướng hạ nhiệt trong tháng 10. Cụ thể, trong số 16 ngân hàng được chúng tôi theo dõi, có 11 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất từ 10–70 điểm cơ bản đối với các kỳ hạn 6–24 tháng.

Đến cuối tháng 10, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân của nhóm ngân hàng cấp 1 và cấp 2 lần lượt giảm 11 điểm cơ bản và 12 điểm cơ bản so với cuối tháng 9. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 12 tháng bình quân của các ngân hàng thương mại đến cuối kỳ giảm 11,5 điểm cơ bản so với cuối tháng 9, song vẫn cao hơn 255 điểm cơ bản so với đầu năm.

Mặc dù được điều chỉnh giảm trong tháng, mặt bằng lãi suất huy động vẫn duy trì ở mức tương đối cao, qua đó tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng huy động vốn của hệ thống ngân hàng. Tính đến ngày 26/10, huy động vốn toàn hệ thống tăng 1,74% so với cuối tháng 9, cao hơn đáng kể mức tăng 0,95% của tín dụng. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp tăng trưởng huy động vốn vượt tăng trưởng tín dụng. Nhờ vậy, chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn cũng được thu hẹp đáng kể, với mức tăng lũy kế từ đầu năm lần lượt đạt 11,94% và 11,70%.

MBS dự báo lãi suất huy động có thể tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 20–30 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm 2026.