Năm 2027, lợi nhuận rổ CP ngoài nhóm Vingroup dự báo chỉ tăng khoảng 7%

Theo Chứng khoán DSC, có ba yếu tố tác động đáng kể đến triển vọng lợi nhuận toàn thị trường năm 2027.

Về diễn biến lãi suất, DSC cho rằng mặt bằng lãi suất khó giảm sâu trong 2027. Từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động kỳ hạn 6–12 tháng đã tăng từ 5,5% lên 8,1%, và lãi suất vay bình quân của doanh nghiệp phi tài chính tăng từ khoảng 5,2% lên 6,8%, dù tốc độ tăng đã chậm lại trong quý III.

Lãi suất cao tác động đến lợi nhuận doanh nghiệp thông qua chi phí lãi vay của các doanh nghiệp có đòn bẩy cao, nhu cầu tiêu dùng và mua nhà khi chi phí vay tăng cùng với thanh khoản thị trường - yếu tố chi phối lợi nhuận của nhóm chứng khoán.

Ảnh: Chứng khoán DSC

Yếu tố thứ hai là chi phí tín dụng ngân hàng tăng trong môi trường lãi suất cao. Tại cuối quý III, tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng niêm yết đã tăng lên 2,08% và tỷ lệ nợ nhóm 2 lên 1,58%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 83% xuống 76%. Chi phí tín dụng quý III/2026 theo đó tăng lên 1,31%, chủ yếu do mức tăng đột biến của STB.

Với việc bộ đệm dự phòng đang ở mức thấp trong nhiều năm trong khi nợ nhóm 2 có xu hướng chuyển dần lên nợ xấu, DSC đánh giá các ngân hàng sẽ chịu áp lực tăng cường trích lập. Bên cạnh đó, chi phí vốn vẫn chịu áp lực trong khi lãi suất cho vay khó tăng tương ứng do định hướng của NHNN hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, từ đó khiến NIM thu hẹp.

Ảnh: Chứng khoán DSC

Yếu tố thứ ba là lợi nhuận đột biến của nhóm dầu khí khó lặp lại. Năm 2026, chênh lệch giá crack tăng lên khoảng 32 USD/thùng, gấp 2–3,5 lần năm 2025 do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, giúp lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2026 của BSR tăng khoảng 10 lần.

Cho năm 2027, ban lãnh đạo BSR giả định chênh lệch giá crack bình quân ở mức khoảng 23 USD/thùng, giảm khoảng 28% so với 2026.

Nhìn chung, Chứng khoán DSC đánh giá tăng trưởng kinh tế cao lan tỏa hạn chế đến lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết, do các động lực chính (xuất khẩu khu vực FDI, đầu tư công, tiêu dùng) chiếm tỷ trọng nhỏ trên HOSE.

Nhóm phân tích dự báo tăng trưởng lợi nhuận rổ cổ phiếu ngoài nhóm Vingroup năm 2027 đạt khoảng 7%, chậm lại đáng kể so với khoảng 25% năm 2026.

Trong đó, ngành ngân hàng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận 14%, đóng góp gần như toàn bộ mức tăng của thị trường, trong khi ngành dầu khí và năng lượng dự báo ghi nhận lợi nhuận giảm khoảng 41% so với nền cao của 2026.

Ảnh: Chứng khoán DSC

Cổ phiếu rẻ đến bao giờ?

Trên cơ sở dự báo lãi suất đã tạo đỉnh, Chứng khoán DSC kỳ vọng rổ cổ phiếu ngoài nhóm Vingroup sẽ tạo đáy về giá và định giá trong nửa đầu năm 2027, trong khi tăng trưởng lợi nhuận tạo đáy chậm hơn.

DSC đánh giá lãi suất huy động và cho vay trong nước có khả năng đang ở đỉnh dựa trên một số tín hiệu như việc lạm phát cơ bản đã giảm từ 4,67% (tháng 5) xuống 4,04% (tháng 10) nhờ chính sách giảm thuế, phí xăng dầu giúp kiềm chế lạm phát dù CPI chung vẫn đang chịu áp lực.

Cùng đó, tỷ giá được kiểm soát tốt: VND tăng 2,3% từ đầu năm nhờ môi trường lãi suất cao, hiệu quả từ xử lý vấn đề buôn lậu vàng vốn khiến ngoại tệ chảy ra khỏi các kênh chính thức, cán cân thương mại chuyển sang thặng dư trong tháng 9–10 sau giai đoạn nhập khẩu tích trữ hàng hóa, và vốn FDI thực hiện duy trì tăng trưởng tích cực.

Ngoài ra, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại và sức khỏe tài chính doanh nghiệp yếu đi, nên lãi suất nhiều khả năng sẽ giảm để hỗ trợ nền kinh tế.

"Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng lãi suất năm 2027 chỉ giảm nhẹ, chủ yếu ở một số lĩnh vực được NHNN chỉ đạo hỗ trợ, và mặt bằng lãi suất vẫn cao hơn giai đoạn 2024–2025", báo cáo của DSC lưu ý, đồng thời giải thích một số nguyên nhân như sau:

Thứ nhất, sau nhiều năm cho vay tăng nhanh hơn huy động, LDR của 25 ngân hàng niêm yết đã tăng lên đáng kể, buộc các ngân hàng duy trì lãi suất huy động đủ hấp dẫn.

Thứ hai, nhu cầu vốn của các dự án trọng điểm lớn khiến lãi suất khó hạ ngay cả khi nhu cầu tín dụng ở các lĩnh vực khác giảm xuống.

Thứ ba, chi phí vốn toàn cầu ở mức cao. Lãi suất huy động có thể đã ở đỉnh, nhưng chi phí vốn (COF) của ngân hàng chưa chắc sẽ giảm theo, do các ngân hàng phải tăng huy động từ các kênh có chi phí cao như giấy tờ có giá và nguồn vốn quốc tế để bù đắp cho nguồn vốn trong nước. Chi phí vốn cao cũng khiến ngân hàng khó giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng.

Và diễn biến lãi suất đi ngang hoặc giảm nhẹ như vậy được kỳ vọng sẽ là chưa đủ để đưa định giá cổ phiếu tăng trở lại, theo DSC.

Ảnh: Chứng khoán DSC

Hiện nay, với mức P/E 9,4 lần và P/B 1,48 lần, rổ cổ phiếu ngoài nhóm Vingroup đang định giá thấp hơn trung vị 2020–2026 lần lượt 31% và 18%. Theo lợi nhuận hiện tại, E/P của rổ ở mức 10,6%, cao hơn lãi suất huy động (8,1%) 2,5 điểm %, gấp hơn hai lần mức chênh lệch trung vị giai đoạn 2020–2026 (1,1 điểm %).

Theo DSC, với kịch bản lợi nhuận dự báo năm 2027, P/E 2027 ở khoảng 8,5 lần, mức chênh lệch này tăng lên khoảng 3,7 điểm % nếu lãi suất huy động đi ngang.

"Chúng tôi cho rằng lãi suất huy động và cho vay nhiều khả năng đã tạo đỉnh nhưng năm 2027 chỉ giảm nhẹ. Mức chênh lệch E/P cao cùng lãi suất đã ở đỉnh là cơ sở để chúng tôi kỳ vọng định giá năm 2027 khó giảm sâu thêm, nhưng cũng khó tăng trở lại do mặt bằng lãi suất vẫn cao.

Kịch bản cơ sở của chúng tôi là định giá tạo đáy trong quý I–II/2027 rồi đi ngang, rổ cổ phiếu ngoài nhóm Vingroup đi ngang do lợi nhuận tăng chậm và điều kiện tài chính chưa cải thiện, cổ phiếu phân hóa lớn giữa các nhóm ngành và giữa các cổ phiếu trong ngành", báo cáo phân tích cho biết.