Dự báo kinh tế toàn cầu giảm tốc

Các tàu chở hàng chất đầy container tại Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: Tân hoa xã)

Các yếu tố như cú sốc năng lượng, bất ổn tài chính và rào cản thương mại mới đã ảnh hưởng tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Theo UNCTAD, các nền kinh tế đang phát triển dự kiến tăng trưởng 4% trong năm nay, thấp hơn mức 4,7% của năm ngoái. Châu Á dự kiến đóng góp 59% tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026.

Đông Á tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong sự phát triển nhanh chóng của ngành bán dẫn và sản xuất thiết bị điện toán tiên tiến. Báo cáo cũng cho biết, các sản phẩm liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực chính của thương mại hàng hóa toàn cầu.

Tuy nhiên, tăng trưởng thương mại liên quan đến AI không đồng nghĩa với lợi ích phát triển được phân bổ rộng rãi. Giá trị gia tăng và lợi nhuận từ những lĩnh vực công nghệ có giá trị cao vẫn tập trung đáng kể ở một số nền kinh tế và doanh nghiệp, trong khi nhiều quốc gia đang phát triển khó khăn trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản xuất trong nước.

UNCTAD nhận định, cú sốc năng lượng và tình trạng bất ổn tài chính đang thử thách khả năng chống chịu của kinh tế toàn cầu.

Xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng chi phí nhập khẩu năng lượng, gây thêm áp lực lên các nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, đồng thời làm trầm trọng thêm gánh nặng chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình thu nhập thấp.

Theo UNCTAD, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng là một trong những giải pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro.

UNCTAD kêu gọi các nước đang phát triển phối hợp chính sách công nghiệp, tài chính và công nghệ, tăng cường liên kết giữa đầu tư nước ngoài với các nhà cung ứng trong nước, qua đó nâng cao giá trị gia tăng nội địa và khả năng chống chịu trước những biến động của kinh tế thế giới.