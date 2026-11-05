Dự báo khu vực Trung Bộ tiếp tục thiếu hụt lượng mưa

So sánh tổng lượng mưa trung bình nhiều năm của tháng 11 (ảnh trái) với tổng lượng được dự báo trong tháng 11/2026 (ảnh phải). Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Cụ thể, trong tháng 11/2026, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi cao hơn; khu vực Trung Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 200 - 400mm.

Tháng 12/2026, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi cao hơn; khu vực Trung Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi cao hơn.

Tháng 1/2027, tổng lượng mưa từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 20 - 40mm; khu vực Trung Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 50 - 100mm.

Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 9 đến 12/11, khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng từ đêm 8/11 đến ngày 12/11, do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ phía nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh; vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh ở tầng thấp kết hợp với các nhiễu động gió đông trên cao và tác động của địa hình, từ ngày 9 đến 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng diễn biến ngắn ngày.

[VIDEO] - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo xu thế khí hậu trong tháng 11/2026.