Theo bản tin lúc 15 giờ 30 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, một đợt không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam và ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh, khiến nhiệt độ giảm, gây mưa ở một số khu vực trên đất liền và gió mạnh trên biển.

Cụ thể, hiện nay (18-11), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam. Tại Khánh Hòa, trời có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C.

Dự báo không khí lạnh kèm theo mưa trong những ngày tới.

Dự báo trên đất liền, chiều 19-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa. Toàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 24 đến 26 độ C; riêng vùng núi từ 23 đến 25 độ C.

Trên biển, đêm 19-11, vùng biển Khánh Hòa, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc mạnh cấp 5 - 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động mạnh.

Dự báo chi tiết tỉnh Khánh Hòa.

Từ chiều và đêm 19 đến ngày 21-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa; khu vực phía bắc tỉnh có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Trên biển, gió mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.