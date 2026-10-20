Dự báo kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ khiến cổ phiếu quốc phòng sụt giá mạnh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: New York Times.

Trên cơ sở dự báo như vậy, giới đầu tư đang đặt cược rằng kế hoạch tăng chi tiêu quân sự thêm 500 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ bị hủy bỏ.

Quỹ ETF iShares US Aerospace and Defence - một thước đo tiêu chuẩn của cổ phiếu quốc phòng ở Phố Wall - đã giảm 16% trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 10 năm nay, trong khi chỉ số S&P 500 - thước đo rộng nhất của giá cổ phiếu ở Phố Wall - tăng 3,5% trong cùng khoảng thời gian.

Theo nền tảng dự báo thị trường Kalshi, trong cùng giai đoạn này, kỳ vọng về việc Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11 đã tăng 20%.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Robert Stallard - chuyên gia phân tích lĩnh vực quốc phòng tại công ty Vertical Research Partners, nhận định: “Khả năng Đảng Cộng hòa không giữ được quyền kiểm soát Thượng viện diễn biến gần như song hành với giá của cổ phiếu ngành quốc phòng. Thông thường, quốc phòng là vấn đề nhận được sự đồng thuận từ cả hai chính đảng của Mỹ”, nhưng hiện tại thì không.

Theo dự báo chủ đạo ở thời điểm này, Đảng Dân chủ sẽ giành thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Thượng viện - nơi có 35 trên tổng số 100 ghế đang được cạnh tranh.

Mức đặt cược của giới đầu tư trên sàn Kalshi tính đến ngày 17/10 về cơ hội giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ của Đảng Dân chủ (màu xanh) và Đảng Cộng hòa (màu đỏ) trong cuộc bầu cử ngày 3/11 - Nguồn: FT.

Vào tháng 1 năm nay, các nhà đầu tư và lãnh đạo trong ngành quốc phòng đã rất phấn khởi khi ông Trump đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm từ 1 nghìn tỷ USD lên 1,5 nghìn tỷ USD nhằm xây dựng một “quân đội trong mơ”.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Quốc hội nước này đã trở nên căng thẳng do những vấn đề liên quan tới cuộc chiến tại Iran, và Đảng Dân chủ cam kết sẽ đảo ngược các biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh tay đối với các chương trình trong nước. Những lo ngại về lạm phát và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao cũng đang đặt ra mối hoài nghi về sự ủng hộ của cả hai đảng đối với việc gia tăng chi tiêu quân sự.

Trong bối cảnh như vậy, cổ phiếu của các công ty quốc phòng Mỹ đã có kết quả kém khả quan trong năm nay, bất chấp làn sóng gia tăng chi tiêu quốc phòng trên toàn cầu cùng các cuộc xung đột chưa có hồi kết tại Ukraine và Trung Đông - những cuộc khủng hoảng đã thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với các hệ thống tên lửa của Mỹ.

Các nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ vẫn đang phải nỗ lực giải quyết khối lượng đơn hàng tồn đọng tích lũy từ nhiều năm qua, nhưng làn sóng bổ sung và mở rộng kho dự trữ đạn dược của Mỹ cùng các đồng minh kể từ khi xung đột nổ ra vẫn không đủ để tạo thêm sự hào hứng cho các nhà đầu tư.

Tập đoàn Lockheed Martin, nhà thầu chính cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đang rất được săn đón, đã chứng kiến cổ phiếu sụt giảm hơn 20% so với mức đỉnh hồi đầu tháng 3. Trong cùng khoảng thời gian này, các công ty quốc phòng hàng đầu khác là Northrop Grumman và L3Harris cũng ghi nhận mức giảm giá cổ phiếu lần lượt là 35% và 36%.

Ông Byron Callan, đối tác quản lý tại công ty nghiên cứu Capital Alpha Partners ở Washington, cho biết vào đầu năm nay, nhiều lãnh đạo trong ngành quốc phòng từng lạc quan rằng Đảng Cộng hòa sẽ hiện thực hóa đề xuất của ông Trump về việc tăng thêm 500 tỷ USD chi tiêu quốc phòng.

Tuy nhiên, Đảng Dân chủ lại không hài lòng với cách thức một số khoản chi tiêu quốc phòng được thông qua tại Quốc hội. Ngoài ra, việc ông Hegseth từ chối cung cấp bảng kê chi tiết các chi phí liên quan đến xung đột với Iran càng khiến mối quan hệ của ông với Quốc hội đi xuống.

Biểu đồ trái: Khả năng Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Biểu đồ phải: Chỉ số giá cổ phiếu quốc phòng Mỹ - Nguồn: FT.

Mặc dù cả hai đảng đều ủng hộ việc tăng cường sản xuất để bù đắp kho tên lửa đã cạn kiệt, ông Callan cho rằng các nhà lập pháp có khả năng sẽ đặt câu hỏi về quy mô đặt hàng đối với những vũ khí đắt đỏ, chẳng hạn như chiến đầu cơ F-35 hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sentinel.

Ông nói thêm: “Tôi không thấy bất kỳ thành viên Đảng Dân chủ nào kêu gọi cắt giảm mạnh chi tiêu quốc phòng, nhưng lĩnh vực quốc phòng không thể được xem xét một cách riêng biệt. Đảng Dân chủ sẽ muốn tăng chi tiêu cho các lĩnh vực phi quốc phòng, vì vậy vấn đề quốc phòng nhiều khả năng sẽ được đưa vào các cuộc thảo luận chung đó”.

Dù vậy, ông Randy Gwirtzman, một nhà quản lý danh mục đầu tư tại Baron Capital, cho rằng các nhà đầu tư đang quá chú trọng vào kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông lưu ý rằng cổ phiếu của các công ty quốc phòng quy mô nhỏ thậm chí còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với các “ông lớn” trong ngành. Ông cho rằng có một “quan niệm sai lầm” rằng “nếu Đảng Dân chủ thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ngành quốc phòng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi thực sự không nghĩ như vậy”.

Theo chuyên gia Stallard từ Vertical Research Partners, những dự án nổi bật gắn liền với cá nhân ông Trump - vốn bị các chuyên gia quốc phòng coi là “lạ lùng” hoặc thiếu tính khả thi - có thể sẽ gặp rủi ro. Các dự án này bao gồm một “Hạm đội Vàng” (Golden Fleet) gồm các tàu chiến thuộc “lớp Trump” và một mạng lưới vũ khí đặt trong không gian được gọi là “Mái vòm Vàng” (Golden Dome). “Bất cứ thứ gì mang tên Trump hoặc có từ ‘golden’ (vàng) đều có thể nằm trong diện rủi ro”, ông Stallard nhận định với Financial Times.

Một số cổ phiếu quốc phòng hàng đầu của Mỹ đã phục hồi trong tuần trước, khi các nhà đầu tư kỳ vọng rằng các công ty này sắp công bố báo cáo tài chính quý 3 khả quan. Cổ phiếu của các công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng cũng được hưởng lợi từ việc dòng vốn dịch chuyển khỏi lĩnh vực công nghệ, khi xuất hiện lo ngại về tình trạng chi tiêu quá mức cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các nhà phân tích cho rằng, bất kể kết quả của tiến trình ngân sách tại Mỹ ra sao, những bất ổn địa chính trị vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với vũ khí Mỹ. Theo ngân hàng đầu tư Cantor Fitzgerald, cổ phiếu của các công ty quốc phòng lâu đời sẽ được hưởng lợi, vì “các cuộc xung đột kéo dài làm suy yếu khả năng răn đe của Mỹ, đến mức có thể làm tăng nguy cơ xảy ra những cuộc xung đột lớn hơn trên phạm vi toàn cầu”.