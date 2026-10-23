Dự báo hôm nay 23/10: Tây Bắc bộ có nơi 35°C, miền Tây Nam bộ mưa dông

Ngày 23/10, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chủ yếu có nắng, nhiệt độ cao nhất tại Tây Bắc bộ đạt 35°C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/10, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa giữa các khu vực. Bắc bộ duy trì trạng thái ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Miền Trung và Cao nguyên Trung bộ xuất hiện mưa rào, dông cục bộ, trong khi miền Tây Nam bộ có mưa dông rải rác.

Bắc bộ ngày nắng, miền Trung có mưa dông cục bộ

Khu vực Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C; cao nhất 32-35°C.

Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C; cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Tại Cao nguyên Trung bộ, thời tiết có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, cao nhất 29-32°C.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt khi tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 23/10/2026

Nhiệt độ thấp nhất - cao nhất (°C). Chọn từng khu vực để xem dự báo chi tiết.

🌤️ Bắc bộ - 15 tỉnh, thành ⌄

☀️ Bắc Trung bộ - 5 tỉnh, thành ⌄

🌤️ Duyên hải Nam Trung bộ - 4 tỉnh, thành ⌄

⛅ Cao nguyên Trung bộ - 2 tỉnh ⌄

🌦️ Nam bộ - 8 tỉnh, thành ⌄

Lưu ý: Nhiệt độ và trạng thái thời tiết là dự báo tại điểm đại diện của từng tỉnh, thành, không phản ánh đồng đều trên toàn địa bàn. Các tỉnh có cả vùng núi và duyên hải như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng có thể chênh lệch nhiệt độ đáng kể giữa các khu vực. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; dữ liệu dự báo số theo địa phương, tổng hợp ngày 23/10/2026.

Miền Tây Nam bộ có mưa dông, Bắc Biển Đông sóng cao đến 6m

Khu vực Nam bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây Nam bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, cao nhất 31-34°C.

Tại TP.HCM, thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 32-34°C.

Mưa dông tại Nam bộ có khả năng đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh, nhất là khi di chuyển trên đường hoặc làm việc ngoài trời.

Trên biển, theo bản tin phát lúc 4h ngày 23/10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông có gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh.

Sóng biển cao 3-5m, riêng vùng biển phía Đông Bắc cao 4-6m.

Ngoài ra, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển có gió mạnh, sóng lớn cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, chủ động điều chỉnh hành trình và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.