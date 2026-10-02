Dự báo gió mùa Đông Bắc từ chiều tối 04/10/2026: Bắc Bộ chuyển lạnh, mưa to diện rộng

Hiện nay (ngày 02/10/2026), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ hiện có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ghi nhận lúc 07 giờ phổ biến từ 27–29 độ C.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền

Đợt không khí lạnh này sẽ bắt đầu tác động trực tiếp đến thời tiết đất liền nước ta từ cuối tuần với các diễn biến cụ thể:

Phạm vi ảnh hưởng: Khoảng chiều tối và đêm 04/10/2026, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế.

Gió đất liền: Chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Nhiệt độ: Từ đêm 04/10/2026, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19–22 độ C, vùng núi cao phổ biến từ 14–17 độ C.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 04/10/2026 đến sáng 05/10/2026 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 05/10/2026 trời chuyển lạnh.

Dự báo gió mạnh và sóng lớn trên biển

Trên các vùng biển, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên rõ rệt:

Vịnh Bắc Bộ: Từ khoảng gần sáng và sáng 05/10/2026, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 2,0–3,0m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Từ ngày 05/10/2026, gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0–4,0m; biển động mạnh.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): Từ ngày 06/10/2026, vùng gió mạnh tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực.

Cảnh báo mưa dông và thiên tai đi kèm

Không khí lạnh tràn về nén rãnh áp thấp sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng:

Bắc Bộ: Từ ngày 04/10/2026 đến sáng 05/10/2026 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Từ đêm 04/10/2026 đến ngày 06/10/2026 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Hiện tượng cực đoan: Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền và các công trình trên biển. Ngư dân và các phương tiện hoạt động tại vịnh Bắc Bộ cùng vùng biển Bắc Biển Đông cần chủ động theo dõi bản tin dự báo để tìm nơi tránh trú an toàn.

Bản tin phát lúc: 09h30 ngày 02/10/2026. Bản tin tiếp theo phát lúc: 15h30 ngày 02/10/2026.