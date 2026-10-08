Dự báo giá xăng tăng, dầu diesel giảm trong kỳ điều hành chiều nay

Giá dầu thế giới hạ nhiệt sau khi các nước đẩy nhanh việc xả kho dự trữ, nhưng điều đó chưa đủ để kéo giá xăng trong nước đi xuống. Tại kỳ điều hành chiều nay (8/10), liên bộ Công Thương - Tài chính dự kiến công bố giá mới, và các dự báo đều nghiêng về kịch bản xăng tăng mạnh, diesel giảm.

Dầu thế giới lùi nhẹ nhưng vẫn quanh 100 USD

Chốt phiên 7/10, giá dầu Brent giảm 0,38% xuống 100,2 USD/thùng, còn dầu WTI giảm 1,3% về 88,28 USD/thùng. Sáng 8/10, WTI đảo chiều tăng 0,62% lên 88,83 USD/thùng, trong khi Brent đi ngang ở 100,2 USD/thùng.

Lực kéo giá xuống chủ yếu đến từ nguồn cung. Các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đồng thuận hoàn tất các đợt xả kho đã công bố trong thời gian nhanh nhất, ưu tiên dầu diesel. Quá trình này có thể đưa khoảng 100 triệu thùng ra thị trường. Pháp cũng được cho là chuẩn bị giải phóng 10 triệu thùng dầu diesel và dầu thô để giảm bớt thiếu hụt nhiên liệu ở châu Âu.

Bên cạnh đó, dòng dầu từ Trung Đông đang phục hồi. Trong 7-10 ngày qua, khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu mỗi ngày đã được vận chuyển khỏi khu vực này bằng tàu chở dầu.

Tuy vậy, giới đầu tư vẫn hoài nghi khả năng duy trì đà tăng nguồn cung. Giá dầu còn được đỡ bởi nguy cơ thời tiết xấu tại Mỹ cùng xung đột kéo dài ở Trung Đông và Ukraine. Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô thương mại Mỹ tuần trước giảm 3,2 triệu thùng xuống 424,1 triệu thùng, trái với dự báo tăng 1,7 triệu thùng của giới phân tích.

Giá xăng dự báo tăng hơn 1.000 đồng/lít chiều nay. Ảnh minh họa

Xăng trong nước có thể tăng trên 1.000 đồng/lít

Theo tham chiếu giá thành phẩm tại thị trường châu Á, xăng E5 và E10 được dự báo tăng trên 1.000 đồng/lít tại kỳ điều hành chiều nay. Dầu diesel có thể giảm khoảng 600 đồng/lít, còn mazut tăng mức tương đương. Các dự báo này chưa tính Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Một doanh nghiệp xăng dầu ước tính xăng E10 tăng khoảng 1.000 đồng/lít và E5 RON 92 tăng khoảng 1.100 đồng/lít.

Hiện giá bán lẻ tối đa theo kỳ điều hành 1/10 như sau:

- Xăng E5 RON 92: 26.569 đồng/lít

- Xăng E10 RON 95-III: 27.189 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: 29.717 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: 20.391 đồng/kg

Tại kỳ điều hành 1/10, xăng E5 tăng 172 đồng/lít và E10 tăng 102 đồng/lít, trong khi diesel giảm. Nếu dự báo chiều nay thành hiện thực, giá xăng sẽ tiếp tục ở mức cao sau nhiều đợt tăng liên tiếp.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Liên bộ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát thị trường để điều hành giá phù hợp và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn.