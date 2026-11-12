Dự báo giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Trong phiên giao dịch ngày 11-11, giá dầu Brent giảm 1,08 USD, tương đương 1,2%, xuống 91,49 USD/thùng; trong khi dầu WTI giảm 81 cent, tương đương 0,9%, về 86,04 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 31-8. Theo giới quan sát, một trong những yếu tố gây sức ép lên giá dầu là các tín hiệu cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 10-11, giá dầu có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp khả năng triển khai thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Bên cạnh đó, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ cũng đang tạo sức ép giảm giá. Theo số liệu do chính phủ Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10 của nước này tăng cao hơn mức dự báo. Diễn biến này khiến giới đầu tư nhận định khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 0,5%, trong cuộc họp tháng 12 tới.

Theo kế hoạch, chiều nay (12-11), liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá các mặt hang xăng, dầu. Trước những diễn biến của tình hình thế giới, theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, dự báo giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ giảm.