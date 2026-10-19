Dự báo đường đi của siêu bão Champi?

Siêu bão Champi đang duy trì sức gió rất mạnh trên Tây Bắc Thái Bình Dương và được dự báo hướng về Đài Loan (Trung Quốc). Dù khả năng tiến vào Biển Đông không cao, cơn bão vẫn có thể khiến vùng biển phía Bắc xuất hiện gió mạnh, sóng cao trong những ngày tới.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tiếp theo, Champi sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h. Bão có cường độ mạnh nhất cấp 16, sức gió giật trên cấp 17 và dự kiến duy trì mức độ này trong khoảng 2 ngày.

Từ ngày 21/10, sức mạnh của Champi được dự báo giảm dần, xuống khoảng cấp 15, song gió giật vẫn có thể vượt cấp 17. Khi tiến đến khu vực Đài Loan (Trung Quốc), bão nhiều khả năng vẫn giữ cường độ rất mạnh, với sức gió cấp 15, giật trên cấp 17.

Dự báo vị trí và hướng đi bão Champi. Nguồn ảnh: JMA

Về khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam, cơ quan khí tượng đánh giá kịch bản Champi đi vào Biển Đông ít có khả năng xảy ra. Xác suất bão tiến vào vùng đông bắc Biển Đông hiện chỉ ở mức 10-20%. Trong khi đó, khả năng bão đi theo hướng tây bắc, tác động đến Đài Loan (Trung Quốc) và các tỉnh ven biển Trung Quốc được nhận định cao hơn, khoảng 80-90%.

Kết quả dự báo này cũng phù hợp với nhận định từ các trung tâm dự báo bão của Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Các cơ quan này cùng dự báo siêu bão Champi có thể đổ bộ khu vực Đài Loan (Trung Quốc) vào khoảng ngày 23/10.

Dù không được dự báo trực tiếp đi vào Biển Đông, Champi vẫn có khả năng làm thay đổi điều kiện thời tiết trên vùng biển Việt Nam. Hoàn lưu của bão có thể khiến gió ở khu vực phía Bắc Biển Đông mạnh dần trong những ngày tới.

Cụ thể, khoảng ngày 21/10, phần hoàn lưu phía tây của Champi có thể tác động đến vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6. Đến ngày 23-24/10, gió đông bắc tại khu vực phía Bắc Biển Đông có thể đạt cấp 6-7, giật cấp 9-10. Sóng biển được dự báo cao từ 3-5 m, gây biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi diễn biến và hướng di chuyển của siêu bão Champi để cập nhật các thông tin dự báo trong thời gian tới.