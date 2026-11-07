Dự báo đủ độ tin cậy với bão trước 3 - 5 ngày, áp thấp nhiệt đới trước 2 - 3 ngày

Cán bộ Trung tâm Cảnh báo thời tiết, Trung tâm Khí tượng hàng không theo dõi, phân tích diễn biến bão. Ảnh: VATM.

Phấn đấu 100% chính quyền và hộ gia đình được trang bị kỹ năng phòng, tránh thiên tai

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 6/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030 (Kế hoạch).

Kế hoạch nhằm xác định những nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng, chống thiên tai cần tiếp tục tập trung thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai và liên quan đến phòng, chống thiên tai, đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về thiên tai, phấn đấu 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng, tránh thiên tai.

Kiện toàn tổ chức, lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; được trang bị phương tiện, thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiên tiến, hiện đại ngang tầm với các quốc gia hàng đầu trong khu vực.

Hiện đại hóa năng lực theo dõi, cảnh báo thiên tai

Kế hoạch đặt yêu cầu hiện đại hóa năng lực theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai ngang tầm với các quốc gia hàng đầu trong khu vực; phấn đấu tự động hóa trên 95% đối với các trạm khí tượng, trạm đo mực nước, đo mưa, đo gió trên cao và trên 40% đối với các trạm đo lưu lượng; dự báo đủ độ tin cậy trước 2 - 3 ngày đối với áp thấp nhiệt đới, trước 3 - 5 ngày đối với bão, trước 2 - 3 ngày đối với lũ trên các hệ thống sông lớn ở Bắc Bộ, trước 1 - 2 ngày đối với lũ trên các hệ thống sông lớn ở Trung Bộ và trước 10 ngày đối với lũ trên các hệ thống sông lớn ở Nam Bộ.

Phấn đấu 100% khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được rà soát, cập nhật, xác định trên bản đồ cảnh báo, 100% các khu vực trọng điểm, xung yếu phòng, chống thiên tai được lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát; 100% tàu cá đánh bắt vùng khơi và vùng lộng được lắp đặt hệ thống giám sát, bảo đảm thông tin liên lạc.

Cùng với đó, bảo đảm đầy đủ, chính xác, đồng bộ, liên thông, theo thời gian thực đối với hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

Xây dựng, củng cố, nâng cấp hệ thống hạ tầng phòng, chống thiên tai, ưu tiên đầu tư công trình kết hợp đa mục tiêu, liên vùng, liên ngành đảm bảo an toàn theo mức thiết kế, chủ động ứng phó với tình huống thiên tai vượt mức thiết kế, nhất là hệ thống đê điều, hồ đập, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế, xã hội và góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng.

Kế hoạch đưa ra các nội dung và biện pháp tổng thể như sau: Rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về phòng, chống thiên tai; Nâng cao nhận thức về thiên tai, tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Tăng cường công tác quản lý và nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai;

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; Điều tra cơ bản và rà soát, điều chỉnh quy hoạch, phương án ứng phó thiên tai; Khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế; Đầu tư xây dựng, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai.