Dự báo đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị đến đông Quảng Ngãi từ ngày 08/10/2026 đến 10/10

Từ ngày 08/10/2026 đến ngày 10/10/2026, trên các sông từ Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Đỉnh lũ tại nhiều lưu vực được cảnh báo có thể dâng cao lên mức báo động 1 đến báo động 2, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông.

Hiện trạng mực nước các sông trưa ngày 08/10/2026

Hiện nay, mực nước trên hệ thống sông thuộc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang ghi nhận dao động. Ghi nhận vào lúc 13h00 ngày 08/10/2026, số liệu cụ thể tại các trạm đo thủy văn như sau:

Trên sông Hương (thành phố Huế): Tại trạm Kim Long đạt 1,12m, vượt mức báo động 1 là 0,12m.

Trên sông Tả Trạch (thành phố Huế): Tại trạm Thượng Nhật đạt 59,07m, vượt mức báo động 1 là 0,07m.

Dự báo diễn biến và đỉnh lũ trong 24 đến 48 giờ tới

Trong đợt lũ kéo dài từ nay (08/10) đến ngày 10/10/2026, biên độ và đỉnh lũ tại các khu vực được phân hóa như sau:

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế: Đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, cục bộ có sông vượt trên BĐ2.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và đông Quảng Ngãi: Mực nước các sông dao động ở quanh ngưỡng BĐ1 (trên dưới mức BĐ1).

Cảnh báo nguy cơ thiên tai và cấp độ rủi ro

Đợt lũ này làm gia tăng nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thiên tai nguy hiểm:

Ngập úng: Nguy cơ ngập sâu tại vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị.

Lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Mực nước lũ dâng cao có thể làm ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, tác động tiêu cực tới mạng lưới giao thông thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt dân sinh cùng các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân tại các khu vực ven sông suối, sườn đốc nguy cơ sạt lở cần theo dõi sát diễn biến mực nước, chủ động phương án kê cao tài sản và tuyệt đối không di chuyển qua các đoạn ngầm tràn ngập sâu, nước chảy xiết.

Bản tin phát lúc: 15h30 ngày 08/10/2026.