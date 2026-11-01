Dự báo diễn biến thời tiết trong tháng 11/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 11/2026, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc; trong đó mưa vừa, mưa to có khả năng tập trung tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Hà Tĩnh nắng nóng trong ngày đầu tháng 11. Ảnh minh họa

Cùng với đó, trong tháng 11, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm; các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh và khu vực Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại tổng lượng mưa thấp hơn từ 20-40% so với cùng kỳ.

Đối với xu thế nhiệt độ trung bình, tháng 11, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, riêng khu vực Nam Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Trong tháng 11, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm, bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 1,5 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn).

Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.