Dự báo bão cuối năm 2026: Biển Đông có thể ít bão hơn

Từ tháng 10-12/2026, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn các năm. Ảnh minh họa: canva.

Từ tháng 01/2027, ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới

Dự báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời kỳ từ tháng 10/2026-3/2027, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ tháng 10-12/2026, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 01-3/2027, ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Cụ thể, trong thời kỳ tháng 10-12/2026, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam có khả năng thấp, với trung bình nhiều năm khoảng 4,5 cơn. Số cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam cũng được dự báo thấp hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 1,9 cơn.

Diễn biến này phù hợp với xu thế khí hậu được dự báo trong những tháng cuối năm, khi hiện tượng El Niño có khả năng duy trì ở cường độ rất mạnh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự báo số lượng bão ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm không đồng nghĩa Biển Đông không xuất hiện bão hoặc Việt Nam không chịu ảnh hưởng của bão.

Chỉ cần một hoặc một vài cơn bão có quỹ đạo hướng vào đất liền, tác động của mưa lớn, gió mạnh, sóng cao và nước dâng vẫn có thể rất đáng kể.

Đầu năm 2027, ít khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông

Đáng chú ý, từ tháng 1-3/2027, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Đây là thời kỳ hoạt động của bão trên Biển Đông vốn thấp hơn nhiều so với các tháng cao điểm của mùa bão. Đây cũng là xu thế phù hợp với đặc điểm khí hậu ở các tháng mùa xuân của nước ta.

Mặc dù vậy, dưới tác động của nhiều hình thái biến đổi khí hậu đang xảy ra, chúng ta không loại trừ hoàn toàn khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới. Những diễn biến bất thường của khí quyển và đại dương. Người dân vẫn cần theo dõi cập nhật thông tin về mưa, bão, lũ trong các bản tin dự báo ngắn hạn.

Chuyên gia khuyến cáo, Bão/áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Ngoài ra, ở các tháng cuối năm, cần đề phòng hiện tượng nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét, rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá… có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi…