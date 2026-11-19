Như Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đã phản ánh, dự án được khởi công ngày 10/11/2025, do Công ty Điện lực Bắc Ninh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 68,5 tỷ đồng. Công trình xây dựng mới 6,76 km đường dây mạch kép 110kV, đi qua địa bàn phường Cảnh Thụy và phường Yên Dũng. Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026.

Khoảng cột 18-19, Dự án xuất tuyến Trạm biến áp 220kV Yên Dũng trước và sau khi hoàn thành kéo đường dây.

Khi vận hành, công trình góp phần nâng cao khả năng cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Theo ông Bạch Hồng Quân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh, xác định tầm quan trọng của dự án, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Đến tháng 7/2026, toàn bộ 32/32 vị trí cột đã được xây dựng, các hạng mục kéo dây cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc kéo dây tại khoảng cột 18-19 chưa thể triển khai do vướng mặt bằng liên quan đến 3 hộ dân tại tổ dân phố Cảnh Mỹ, phường Cảnh Thụy. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng là 168,3 m².

Phần đất của các hộ nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện. Mặc dù phương án bồi thường đã được chính quyền địa phương phê duyệt, đến cuối tháng 10/2026, cả 3 hộ vẫn chưa đồng ý nhận tiền. Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang triển khai dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Nếu đường dây xuất tuyến chưa hoàn thành, trạm biến áp sẽ không thể đóng điện, vận hành đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác công trình.

Trước tình hình trên, UBND phường Cảnh Thụy đã chỉ đạo cán bộ, đại diện các đoàn thể nhiều lần trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, vận động, giải thích về chính sách bồi thường và tầm quan trọng của dự án. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, ngày 13/11/2026, cả 3 hộ đã đồng thuận nhận tiền bồi thường đối với phần đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình. UBND phường và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Bắc Giang sau đó hoàn tất các thủ tục, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ngay khi có mặt bằng, ngày 17/11, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Sao Việt Linh (đơn vị thi công) triển khai kéo dây tại khoảng cột 18-19. Đến ngày 18/11, hạng mục hoàn thành, tháo gỡ điểm nghẽn cuối cùng trong quá trình thi công đường dây.

Việc hoàn thành kéo dây tại vị trí còn vướng mắc không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án xuất tuyến mà còn tạo điều kiện để đồng bộ với Trạm biến áp 220kV Yên Dũng, nâng cao năng lực cung ứng điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.