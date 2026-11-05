Dự án xuất tuyến Trạm biến áp 220kV Yên Dũng chậm tiến độ: Vướng mắc từ mặt bằng hành lang an toàn

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2026, công trình vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng. Nếu không sớm tháo gỡ, dù Trạm biến áp 220kV Yên Dũng hoàn thành theo kế hoạch, công trình vẫn chưa thể đưa vào vận hành.

Vướng 1 khoảng cột, chậm cả công trình

Được khởi công từ trung tuần tháng 11/2025, dự án xuất tuyến Trạm biến áp 220kV Yên Dũng dài 6,76 km đi qua địa bàn phường Cảnh Thụy và phường Yên Dũng do Công ty Điện lực Bắc Ninh làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 68,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Khoảng cột 18-19 của dự án xuất tuyến Trạm biến áp 220kV Yên Dũng chưa kéo dây điện do vướng ở khâu giải phóng mặt bằng.

Xác định tầm quan trọng của công trình, chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ. Theo ông Bạch Hồng Quân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh, đến tháng 7/2026, 32/32 vị trí cột đã được xây dựng, các hạng mục kéo dây cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, tại khoảng cột 18-19, việc kéo dây vẫn chưa thể thực hiện do vướng mặt bằng nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện, liên quan đến 3 hộ dân tại tổ dân phố Cảnh Mỹ gồm gia đình các ông: Hoàng Đông Hoài, Vũ Văn Dũng và Lưu Xuân Vui.

Mặc dù chính quyền địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, song đến ngày 31/10/2026, cả 3 hộ vẫn chưa đồng ý nhận tiền khiến việc bàn giao mặt bằng chưa thể thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Đáng chú ý, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang triển khai dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng tại phường Cảnh Thụy được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu hoàn thành trong tháng 11/2026, sớm hơn khoảng một tháng so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, trạm biến áp dù hoàn thành cũng chưa thể đóng điện, vận hành đồng bộ nếu đường dây xuất tuyến chưa được đấu nối.

Như vậy, vướng mắc mặt bằng tại một khoảng cột đang ảnh hưởng đến khả năng khai thác đồng bộ hai công trình điện. Việc giải quyết vướng mắc không chỉ đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án đường dây mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và khả năng vận hành hệ thống điện khu vực.

Cần sớm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm đúng quy định

Theo UBND phường Cảnh Thụy, dự án có 56 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, 52 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức có đất bị thu hồi vĩnh viễn với tổng diện tích khoảng 6,14 nghìn m² để xây dựng móng cột điện. 3 gia đình các ông: Hoàng Đông Hoài, Vũ Văn Dũng và Lưu Xuân Vui có đất ở đô thị đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị ảnh hưởng bởi hành lang bảo vệ an toàn công trình với tổng diện tích 168,3 m².

Dự án xuất tuyến Trạm biến áp 220kV Yên Dũng khởi công ngày 10/11/2025, tổng mức đầu tư hơn 68,5 tỷ đồng, xây dựng mới 6,76 km đường dây mạch kép 110kV qua địa bàn phường Cảnh Thụy và phường Yên Dũng. Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026.

Ngày 23/10/2026, UBND phường Cảnh Thụy phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, với tổng kinh phí hơn 1,51 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường ngày 30/9/2026, cả 3 hộ đều đề nghị nâng mức bồi thường đối với phần diện tích đất bị ảnh hưởng từ 50% theo bảng giá đất được quy định tại Điều 5, Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 17/1/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) lên 80%, đồng thời, đề nghị được bồi thường 30% đối với phần diện tích đất còn lại của các thửa đất (theo cách tính do các hộ đề xuất).

Là hộ có diện tích đất bị ảnh hưởng, ông Vũ Văn Dũng cho biết gia đình ông và 2 hộ còn lại đồng ý để chủ đầu tư thi công song mong muốn mức bồi thường được xem xét thỏa đáng hơn, bởi khi đường dây điện đi qua, đất bị hạn chế khả năng sử dụng, khó chuyển nhượng, gây ảnh hưởng lâu dài đến quyền lợi của gia đình.

Bên cạnh kiến nghị của người dân, quá trình hoàn thiện phương án bồi thường cũng có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Việc phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư và UBND phường Cảnh Thụy hoàn thiện hồ sơ, xác định căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục liên quan của các cơ quan chức năng chưa kịp thời cũng là nguyên nhân khiến việc bồi thường kéo dài.

Ngày 29/10/2026, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Bắc Giang tổ chức chi trả tiền bồi thường theo lịch hẹn, song cả 3 hộ đều không nhận tiền. Vì vậy, việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công vẫn chưa thể thực hiện. Trao đổi về hướng giải quyết, ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cảnh Thụy cho biết, địa phương đã vận dụng các chính sách trong phạm vi cho phép nhằm bảo đảm quyền lợi cho các hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phường không thể tự ý điều chỉnh mức bồi thường vượt căn cứ, điều kiện pháp luật quy định.

Thời gian tới, phường tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Bắc Giang thực hiện các bước tiếp theo theo quy định để bàn giao mặt bằng thi công. Trường hợp cần thiết, địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xem xét, thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để sớm có mặt bằng thi công, trong đó có việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (dự kiến trong nửa đầu tháng 11/2026).

Khi các căn cứ bồi thường được giải thích rõ ràng, các thủ tục được thực hiện đầy đủ và đúng thẩm quyền, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.