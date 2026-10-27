Dự án xuất khẩu điện Việt Nam - Malaysia - Singapore đạt dấu mốc tại SIEW 2026

Thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa các quốc gia ASEAN

Ngày 26/10/2026, đoàn công tác Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dẫn đầu tham dự Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore (SIEW) 2026 tại Trung tâm Hội nghị Marina Bay Sands, Singapore.

SIEW là diễn đàn quốc tế quy tụ đại diện chính phủ, cơ quan quản lý và doanh nghiệp năng lượng, tập trung thảo luận về an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng và tăng cường kết nối hệ thống điện khu vực.

Đại diện các bên tham dự Lễ trao Chấp thuận có điều kiện.

Tham gia đoàn công tác có ông Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); ông Trần Hồ Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn và lãnh đạo Petrovietnam, PTSC đã làm việc với bà Gan Siow Huang, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore, trao đổi về hợp tác năng lượng giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy Dự án VMS.

Thứ trưởng đánh giá cao việc Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) trao Chấp thuận có điều kiện cho dự án, đồng thời khẳng định sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ Việt Nam đối với hoạt động hợp tác năng lượng xuyên biên giới.

Ông Cao Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng lãnh đạo Petrovietnam, PTSC gặp gỡ bà Gan Siow Huang – Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore, trong khuôn khổ SIEW 2026.

Việt Nam đã cấp hai giấy phép khảo sát cho PTSC nhằm phục vụ nghiên cứu, phát triển điện gió ngoài khơi. Bộ Tài chính, với vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Petrovietnam, cũng ủng hộ triển khai dự án phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia.

Phía Việt Nam mong muốn Singapore tiếp tục phối hợp với các đối tác, hỗ trợ thúc đẩy dự án, qua đó góp phần hiện thực hóa Sáng kiến Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid – APG), tăng cường kết nối và bảo đảm an ninh năng lượng khu vực.

Dự án VMS nhận Chấp thuận có điều kiện từ Singapore

Điểm nhấn tại phiên khai mạc SIEW 2026 là lễ trao Chấp thuận có điều kiện (Conditional Approval – CA) của EMA cho Dự án VMS, diễn ra sáng 26/10.

Buổi lễ có sự chứng kiến của Thứ trưởng Cao Anh Tuấn; Tiến sĩ Tan See Leng, Bộ trưởng phụ trách Năng lượng và Công nghiệp Singapore; và Datuk Amar Haji Fadillah bin Haji Yusof, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển dịch Năng lượng và Chuyển đổi Nước Malaysia.

Chấp thuận có điều kiện là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để liên danh tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu kỹ thuật, phương án thương mại và các thủ tục phê duyệt tại ba quốc gia. Đây chưa phải quyết định phê duyệt đầu tư cuối cùng, nhưng ghi nhận tiến triển trong quá trình phát triển dự án kết nối điện xuyên biên giới.

Theo phương án đang được nghiên cứu, Dự án VMS dự kiến phát triển nguồn điện gió ngoài khơi công suất khoảng 2 GW tại vùng biển phía Nam Việt Nam. Điện sẽ được truyền tải qua tuyến cáp ngầm cao áp dưới biển dài gần 800 km sang Malaysia.

Tại Malaysia, một phần sản lượng điện dự kiến phục vụ nhu cầu trong nước; phần còn lại kết hợp với nguồn điện mặt trời để xuất khẩu khoảng 1,3 GW điện năng lượng tái tạo sang Singapore.

Dự án đặt mục tiêu bắt đầu cung cấp điện từ năm 2035, với thời gian vận hành dự kiến khoảng 30 năm.

Nếu được triển khai thành công, VMS sẽ góp phần khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi của Việt Nam, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và thúc đẩy hình thành mạng lưới giao dịch điện sạch trong ASEAN.

Phát huy năng lực Petrovietnam và PTSC trong lĩnh vực năng lượng mới

Dự án VMS được phát triển trên nền tảng hợp tác giữa PTSC và Sembcorp từ năm 2023, hướng tới khai thác nguồn điện gió ngoài khơi Việt Nam phục vụ nhu cầu năng lượng khu vực.

Trong quá trình chuẩn bị, PTSC đã hoàn thành chiến dịch khảo sát, thu thập dữ liệu gió và hải văn liên tục 12 tháng ngoài khơi khu vực Vũng Tàu trước đây; đồng thời chuẩn bị thiết bị đo gió và tàu chuyên dụng để tiếp tục khảo sát tại vị trí tiềm năng mới ngoài khơi Lâm Đồng.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí, PTSC có nền tảng triển khai các công trình ngoài khơi quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đây là lợi thế để doanh nghiệp từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo.

Việc tham gia Dự án VMS cũng phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp – năng lượng của Petrovietnam, góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển điện gió ngoài khơi phục vụ xuất khẩu theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Bên cạnh mục tiêu xuất khẩu điện sạch, quá trình phát triển dự án được kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư quốc tế, phát triển công nghiệp phụ trợ, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, nhu cầu kết nối hạ tầng điện lực và đa dạng hóa nguồn cung ngày càng rõ nét, những dự án như VMS được kỳ vọng đóng góp vào tiến trình xây dựng thị trường điện khu vực.

(Nguồn: Petrovietnam)