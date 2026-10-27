Dự án xuất khẩu điện Việt Nam - Malaysia - Singapore đạt dấu mốc quan trọng tại Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác năng lượng khu vực tại SIEW 2026

Ngày 26/10/2026, đoàn công tác Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dẫn đầu tham dự Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore (Singapore International Energy Week - SIEW) 2026 tại Trung tâm Hội nghị Marina Bay Sands, Singapore.

SIEW là diễn đàn quốc tế quy tụ đại diện chính phủ, các cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp năng lượng, tập trung trao đổi về an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng và tăng cường kết nối hệ thống điện khu vực.

Đại diện các bên tham dự Lễ trao Chấp thuận có điều kiện. Ảnh: Petrovietnam

Tham gia đoàn công tác Việt Nam, về phía PETROVIETNAM có ông Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; về phía Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) có ông Trần Hồ Bắc, Tổng Giám đốc, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cùng lãnh đạo PETROVIETNAM và PTSC đã có cuộc gặp với bà Gan Siow Huang, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore, trao đổi về hợp tác năng lượng giữa hai nước, đặc biệt là việc thúc đẩy Dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS).

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đánh giá cao việc EMA trao Chấp thuận có điều kiện cho Dự án VMS, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam quan tâm và ủng hộ việc triển khai dự án.

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đã cấp hai giấy phép khảo sát cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển nguồn điện gió ngoài khơi. Bộ Tài chính, với vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại PETROVIETNAM, cũng ủng hộ triển khai dự án xuất khẩu điện, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực.

Trên tinh thần hợp tác và phát triển bền vững, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn mong muốn phía Singapore tiếp tục quan tâm, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với các bên tham gia để thúc đẩy dự án triển khai đúng tiến độ.

Dự án VMS được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa Sáng kiến Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid - APG), tăng cường kết nối hạ tầng điện lực và bảo đảm an ninh năng lượng khu vực.

Dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo Việt Nam - Malaysia - Singapore nhận Chấp thuận có điều kiện từ Singapore

Tại phiên khai mạc SIEW 2026 sáng 26/10/2026, Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) đã tổ chức Lễ trao Chấp thuận có điều kiện (Conditional Approval - CA) cho Dự án VMS tại Marina Bay Sands.

Buổi lễ có sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Cao Anh Tuấn; Tiến sĩ Tan See Leng, Bộ trưởng phụ trách Năng lượng và Công nghiệp, Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore; và Datuk Amar Haji Fadillah bin Haji Yusof, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển dịch Năng lượng và Chuyển đổi Nước Malaysia.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cùng lãnh đạo PETROVIETNAM, PTSC gặp gỡ bà Gan Siow Huang - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore, trong khuôn khổ SIEW 2026. Ảnh: Petrovietnam

Việc nhận Chấp thuận có điều kiện là một trong những dấu mốc phê duyệt quan trọng đầu tiên đối với phương án hợp tác ba bên, tạo cơ sở để liên danh tiếp tục hoàn thiện các nghiên cứu kỹ thuật, phương án thương mại và thủ tục phê duyệt cần thiết tại Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Kết quả này cũng ghi nhận nỗ lực phối hợp giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong quá trình phát triển dự án kết nối năng lượng xuyên biên giới tại Đông Nam Á.

Theo phương án đang được nghiên cứu, dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS) dự kiến phát triển nguồn điện gió ngoài khơi công suất khoảng 2 GW tại vùng biển phía Nam Việt Nam. Điện được truyền tải bằng tuyến cáp ngầm cao áp dưới biển dài gần 800 km sang Malaysia.

Tại Malaysia, một phần sản lượng điện được sử dụng để đáp ứng nhu cầu trong nước; phần còn lại được kết hợp với nguồn điện mặt trời để xuất khẩu khoảng 1,3 GW điện năng lượng tái tạo sang Singapore.

Dự án dự kiến bắt đầu cung cấp điện từ năm 2035, với thời gian cung cấp khoảng 30 năm.

Phương án phát triển này gắn với nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung điện, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và thúc đẩy hợp tác năng lượng xuyên biên giới giữa các quốc gia ASEAN.

Đối với Việt Nam, dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS) mở ra cơ hội khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi, phát triển công nghiệp năng lượng và tăng cường liên kết kinh tế với các đối tác trong khu vực.

Phát huy năng lực PETROVIETNAM và PTSC trong chuỗi giá trị năng lượng mới

dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS) được phát triển trên nền tảng hợp tác giữa PTSC và Sembcorp từ năm 2023.

Trong quá trình triển khai, PTSC đã hoàn thành chiến dịch khảo sát, thu thập dữ liệu gió và hải văn liên tục 12 tháng ngoài khơi khu vực Vũng Tàu trước đây. Doanh nghiệp đồng thời chuẩn bị thiết bị đo gió và tàu chuyên dụng để tiếp tục khảo sát tại vị trí tiềm năng mới ngoài khơi Lâm Đồng.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí và công nghiệp năng lượng, PTSC đã tích lũy năng lực triển khai các dự án ngoài khơi quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đây là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.

Việc tham gia Dự án VMS phù hợp với chiến lược phát triển của PETROVIETNAM trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, đồng thời góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển điện gió ngoài khơi phục vụ xuất khẩu theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Quá trình phát triển dự án được kỳ vọng thúc đẩy thu hút vốn đầu tư quốc tế, tăng cường nội địa hóa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp năng lượng ba nước và sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan quản lý, việc Dự án VMS nhận Chấp thuận có điều kiện tại SIEW 2026 tạo thêm cơ sở để các bên tiếp tục triển khai những bước nghiên cứu, hoàn thiện phương án và thủ tục cần thiết, hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối năng lượng khu vực theo Sáng kiến Lưới điện ASEAN.