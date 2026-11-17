Cùng với lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, dự án "Xe lăn yêu thương” là môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình trao tặng chiếc xe lăn do Tổ chức Giving It Back to Kids - Mỹ phối hợp Hội Từ thiện & Bảo vệ quyền trẻ em phường Hải Châu tổ chức mới đây, các thành viên dự án “Xe lăn yêu thương” tiến hành hỗ trợ và lắp ráp hoàn thiện 25 chiếc xe lăn, góp phần hỗ trợ người khuyết tật đi lại thuận tiện và an toàn.

Giảng viên Phạm Văn Cát, Khoa Cơ khí - Xây dựng (phụ trách dự án) cho hay, để hỗ trợ lắp ráp 25 chiếc xe lăn, thành viên trong dự án nhanh chóng bố trí nhân lực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Quá trình lắp ráp đòi hỏi người thực hiện phải có sự hiểu biết nhất định về cấu tạo, chức năng các bộ phận cũng như nắm được trình tự và yêu cầu kỹ thuật trong từng công đoạn.

Những thành viên đã có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ các thành viên lần đầu tham gia, qua đó giúp mọi người làm quen với các thao tác kỹ thuật và phối hợp nhịp nhàng từ căn chỉnh khung sườn, bắt trục bánh xe, kiểm tra phanh hãm và siết chặt từng chiếc ốc vặn…, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Là thành viên tham gia dự án, Nguyễn Quốc Cường (lớp 26CNOT7C, Khoa Cơ khí - Xây dựng) bày tỏ, cách đây hơn một năm, khi quyết định đăng ký tham gia dự án, Cường và các thành viên khác không chỉ được tiếp cận thực hành thao tác lắp ghép, liên kết các bộ phận và hoàn thiện sản phẩm mà còn giúp nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn.

Niềm vui của thành viên trong nhóm là đã góp phần giúp người khuyết tật có thêm phương tiện hỗ trợ di chuyển, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, từng bước nâng cao khả năng tự chủ và hòa nhập với cộng đồng.

Chia sẻ về dự án, Giảng viên Phạm Văn Cát cho biết, “Xe lăn yêu thương” được khoa triển khai từ năm 2023 với mong muốn phát huy kiến thức chuyên môn của giảng viên, sinh viên vào những hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Những năm qua, dự án từng bước duy trì và phát triển thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như lắp ráp xe lăn mới, kiểm tra, thay thế phụ tùng, sửa chữa và hỗ trợ khắc phục những xe lăn hư hỏng đã qua sử dụng cho các tổ chức hội từ thiện, nhân đạo, bệnh viện và những cá nhân khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Thành viên dự án “Xe lăn yêu thương” hỗ trợ lắp ráp xe lăn cho người khuyết tật, người bệnh tại phường Hải Châu. Ảnh: ĐVCC

Cùng với lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, dự án là môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, cọ xát thực tế, rèn luyện kỹ năng cơ khí, thực hành, khả năng làm việc nhóm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Song song, dự án kết nối với các tổ chức, hội đoàn thể, bệnh viện và các đơn vị thiện nguyện trên địa bàn thành phố để nắm bắt nhu cầu thực tế, từ đó triển khai các hoạt động lắp ráp, sửa chữa, thay thế phụ tùng và hỗ trợ xe lăn cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, dự án mong muốn mở rộng sự tham gia của đoàn viên, sinh viên, các thế hệ sinh viên được trực tiếp trải nghiệm, thực hành và đóng góp sức trẻ vào các hoạt động vì cộng đồng.

“Thông qua mỗi hoạt động, sinh viên được bồi dưỡng tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm xã hội và hiểu hơn về giá trị của việc sử dụng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để giúp đỡ những người xung quanh. Tôi mong muốn dự án sẽ lan tỏa đến nhiều người để khi cần, cứ liên hệ sẽ được hỗ trợ sửa chữa. Thời gian đến, dự án tiếp tục duy trì và xác định là hoạt động tình nguyện có ý nghĩa, bền vững”, giảng viên Phạm Văn Cát nói.

Ông Hồ Viết Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng nhận định, dự án “Xe lăn yêu thương” không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà cũng là mô hình kết hợp hiệu quả giữa đào tạo nghề nghiệp với giáo dục đạo đức, lối sống và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên.

Qua đó, mỗi sinh viên trưởng thành hơn về kỹ năng nghề nghiệp, hiểu được ý nghĩa của việc đem kiến thức, chuyên môn phục vụ xã hội, cộng đồng, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực, chia sẻ yêu thương.