Dự án Vành đai 2,5: Nhiều cơ chế đặc thù, người dân mong ổn định đời sống

Mong sớm được an cư

Dự án Vành đai 2,5 dài gần 20km, kéo dài từ điểm giao cắt với Vành đai 3, đoạn gần cầu Thanh Trì và kết thúc tại khu đô thị mới Ciputra. Quy mô mặt cắt dự án trên 40m, thiết kế 6 - 8 làn xe cơ giới. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.

Hàng loạt hộ dân dọc dự án Vành đai 2,5 bị giải tỏa, bàn giao lại mặt bằng để Hà Nội triển khai dự án.

Nhiều hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, đã tự nguyện nhường đất để thực hiện dự án. Anh Vũ Tiến Dũng (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết, gia đình có 6 nhân khẩu, tách làm hai hộ. Từ tháng 5/2026, gia đình anh Dũng đã chủ động bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 2,5.

Theo anh Dũng, do chưa được bố trí tái định cư ngay, gia đình anh được nhận khoản hỗ trợ tạm cư 2,5 triệu đồng/người/tháng, tương đương 15 triệu đồng/tháng và được chi trả theo đợt 6 tháng.

Theo phương án tái định cư, gia đình anh Dũng được bốc thăm 1 căn hộ chung cư và 1 ô đất tái định cư.

"Cách đây 2 tuần, gia đình tôi đã bốc thăm và trúng 1 căn hộ chung cư 60m² tại khu vực cầu Dậu. Chúng tôi đang làm thủ tục để chuyển về nơi ở mới, mong sớm được an cư, vợ chồng con cái được đi làm, đi học bình thường", anh Dũng nói.

Đối với suất đất tái định cư tại đường Lê Giản (khu vực Lê Quang Đạo kéo dài), anh Dũng cho biết, hiện mặt bằng đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và dự kiến sẽ bốc thăm chọn vị trí trong tháng tới. Gia đình anh đang mong dự án sớm hoàn thành hạ tầng để chính thức nhận bàn giao đất.

Anh Phạm Văn Thuận, trú tại P7A, ngõ 6 Nhân Hòa (cùng phường Thanh Xuân) cho biết, gia đình rất ủng hộ chủ trương phát triển đường Vành đai 2,5. Dù phải hy sinh căn nhà gắn bó nhiều năm, nhưng đổi lại, bộ mặt giao thông, đô thị có sự chuyển biến tích cực khi con đường hình thành.

Anh Thuận cho biết, gia đình bốc được căn hộ rộng 123,9m² tại khu đô thị Đại Kim (phường Định Công), đúng với nguyện vọng trước đó.

"Gia đình tôi đã đi xem thực tế căn hộ và khá hài lòng với vị trí. Chúng tôi mong muốn sớm hoàn thiện thủ tục để nhận nhà và ổn định cuộc sống", anh Thuận nói.

Hỗ trợ nhanh, áp dụng cơ chế đặc thù

Để giải quyết vấn đề an sinh cho người dân, thời gian qua, TP Hà Nội đã áp dụng nhiều chính sách, cơ chế đặc thù cho nhiều dự án, trong đó có Vành đai 2,5. Người dân tại từng khu vực sẽ được phân loại, bố trí theo nhóm vị trí tái định cư.

Các hộ dân tại phường Thanh Xuân hoàn thành việc bốc thăm xác định vị trí căn hộ nhà ở xã hội trong tháng 10/2026. (Ảnh: UBND phường Thanh Xuân).

Đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, người dân được bố trí tái định cư tại khu đất ĐM2 Đại Mỗ (quy mô 8ha) hoặc lựa chọn căn hộ tại chung cư Hacinco Nguyễn Xiển.

Đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, người dân thuộc diện di dời được khảo sát thực tế và bố trí tái định cư tại ô đất GS1-1 ở Thượng Cát (quy mô 5,7ha). Một số đoạn khác cũng được Hà Nội bố trí vị trí tái định cư ở những khu vực gần nhà cũ nhất có thể, hạn chế xáo trộn đời sống người dân.

Để đẩy nhanh tốc độ dự án, Hà Nội đã thông qua các chính sách mới như tái định cư bằng đất ở, áp dụng linh hoạt cơ chế đặc thù tại một số vị trí, ngoài phương án nhận căn hộ chung cư.

Đối với những trường hợp thửa đất sau thu hồi còn dưới 50m 2vẫn được xem xét bố trí tái định cư. Đồng thời, Hà Nội cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng tái định cư, hỗ trợ cấp phép xây dựng nhanh để người dân sớm an cư.

UBND phường Thanh Xuân cho biết, ngay từ tháng 5/2026, địa phương đã lên danh sách, tổ chức bốc thăm đối với 209 hộ dân mất nhà, đất cho dự án Vành đai 2,5. Trong quá trình chờ tái định cư, người dân tại phường Thanh Xuân cũng được hỗ trợ tạm cư đầy đủ theo từng đợt.

Gần đây nhất, ngày 23/10, UBND phường Thanh Xuân đã hoàn tất cho người dân bốc thăm vị trí căn hộ nhà ở xã hội. Đồng thời tiếp tục chi 2,43 tỷ đồng hỗ trợ người dân tạm cư đợt 2.

Ông Đặng Hoàng Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư, hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, đối với các hộ tái định cư bằng đất, đơn vị đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mặt bằng được thi công đúng kế hoạch.

"Dự kiến trong tháng 11, UBND phường Thanh Xuân sẽ tổ chức bốc thăm vị trí các ô đất tái định cư, dành cho các hộ được bố trí tái định cư bằng đất", ông Linh nói.