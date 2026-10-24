Dự án ứng dụng công nghệ nhân bản và chỉnh sửa gen nâng cao thể lực chó nghiệp vụ tại Mỹ

Startup công nghệ Warhound vừa chính thức ra mắt với khoản đầu tư 200 triệu USD, nâng mức định giá lên 1,2 tỉ USD nhằm triển khai dự án nhân bản và chỉnh sửa gen chó nghiệp vụ phục vụ các nhiệm vụ an ninh, quân sự. Dự án do Ben Lamm, CEO hãng công nghệ sinh học Colossal Biosciences, cùng Palmer Luckey, nhà sáng lập công ty quốc phòng Anduril khởi xướng. Doanh nghiệp này được điều hành bởi David Spirk, cựu Giám đốc dữ liệu đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ, với sự tham gia của quỹ đầu tư In-Q-Tel liên kết với cộng đồng tình báo Mỹ.

Nút thắt nguồn cung và tỷ lệ đào thải trong quân đội Mỹ

Mặc dù thiết bị bay không người lái (UAV) và các hệ thống cảm biến quang điện tử ngày càng hiện đại, động vật nghiệp vụ vẫn giữ vị trí khó thay thế trong nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm cứu nạn và rà phá vật liệu nổ. Lực lượng vũ trang Mỹ chủ yếu sử dụng các giống chó chăn cừu Đức, Malinois Bỉ và chó chăn cừu Hà Lan nhờ ưu thế về sự linh hoạt, thể lực và khả năng nhận biết mùi vượt trội.

Một chú chó nghiệp vụ (K-9) thuộc giống chó Malinois Bỉ mang trang bị bảo hộ chiến thuật của hãng Dark Systems.

Tuy nhiên, chuỗi cung ứng hiện nay đối mặt với nhiều hạn chế. Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) ghi nhận khoảng 85% số chó quân sự của nước này phải nhập khẩu từ Đức hoặc Hà Lan, trong khi chỉ khoảng 13% được nhân giống và huấn luyện nội địa tại bang Texas. Tỷ lệ đáp ứng tiêu chuẩn thực địa sau đào tạo chưa tới 50%, đồng nghĩa quân đội phải tuyển chọn khoảng 200 cá thể để lấy 100 con đủ điều kiện.

Về mặt chi phí, số liệu năm 2020 của Không quân Mỹ cho thấy giá mua mỗi cá thể nhập khẩu khoảng 5.500 USD và nguồn trong nước là 9.000 USD. Đáng lưu ý, chi phí huấn luyện chuyên sâu có thể tiêu tốn hơn 60.000 USD cho mỗi con. Các chuyên gia tác chiến đánh giá việc phối giống tự nhiên chỉ tạo ra tỷ lệ 10 - 15% cá thể đạt chuẩn quân sự khắt khe do các nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn như loạn sản xương hông, teo cơ hay ung thư.

Quy trình chỉnh sửa gen và công nghệ nhân bản

Để khắc phục rào cản di truyền, Warhound tập trung thu thập mẫu mô từ những cá thể Malinois Bỉ, chó chăn cừu Đức và Labrador có thành tích hoạt động xuất sắc nhất để lưu trữ trong ngân hàng sinh học. Công đoạn nhân bản vô tính do ViaGen, công ty công nghệ sinh sản có trụ sở tại Texas trực thuộc Colossal, đảm nhiệm.

Mục tiêu kỹ thuật ban đầu là can thiệp bộ gen nhằm loại bỏ các khiếm khuyết di truyền gây tổn hại xương khớp và thoái hóa cơ bắp, giúp kéo dài thời gian phục vụ của động vật chiến thuật. Trong giai đoạn tiếp theo, các nhà khoa học dự kiến tối ưu hóa các chuỗi gen quy định khả năng tiếp nhận khứu giác nhằm tăng cường hiệu quả dò tìm thuốc nổ. Theo kế hoạch, lứa cá thể chỉnh sửa gen đầu tiên dự kiến chào đời vào đầu năm 2027.

Tích hợp thiết bị chiến thuật và thách thức thực tế

Bên cạnh can thiệp sinh học, dự án kết hợp giải pháp phần cứng từ nhà thầu quốc phòng Anduril. Các trang bị gồm áo giáp chống đạn, kính bảo hộ, hệ thống bảo vệ thính giác và áo gắn cảm biến đo đạc dữ liệu viễn thám truyền về người điều khiển. Đại diện doanh nghiệp khẳng định các thiết bị phần cứng này chỉ gắn bên ngoài cơ thể và không cấy ghép trực tiếp vào động vật.

Mặc dù tiềm năng ứng dụng cao, giải pháp can thiệp gen trên động vật vẫn đối mặt nhiều thách thức kỹ thuật. Các đặc tính quan trọng như tính khí chiến đấu và độ nhạy khứu giác chịu sự chi phối phức tạp của nhiều gen kết hợp cùng môi trường huấn luyện thực tế. Thêm vào đó, quy trình phê duyệt pháp lý từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng như các tiêu chuẩn về phúc lợi động vật trong môi trường quân sự sẽ là rào cản lớn trước khi mô hình này có thể chuyển giao cho các đơn vị tác chiến.