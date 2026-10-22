Dự án Tuyến đường Phú Hải-Lương Ninh: Phấn đấu giải ngân 100% vốn bố trí năm 2026

Theo đó, dự án Tuyến đường Phú Hải-Lương Ninh có tổng mức đầu tư dự án 150 tỉ đồng đến nay đã giải ngân được 132,499 tỉ đồng, đạt 88,33%. Về gói thầu xây lắp hiện tiến độ hiện trường đạt 84% giá trị hợp đồng. Số vốn được phép kéo dài sang năm 2026 là 26,516 tỉ đồng, hiện đã giải ngân được 9,016 tỉ đồng (đạt 34%). Trong tháng 10/2026, Ban QLDA BIIG2 Quảng Trị sẽ tổ chức nghiệm thu thêm 1,5 tỉ đồng để thu hồi tạm ứng, không thực hiện giải ngân. Dự kiến giải ngân năm 2026 hết số vốn 26,516 tỉ đồng, đạt 100%.

Gói thầu xây lắp của dự án hiện tiến độ hiện trường đạt 84% giá trị hợp đồng - Ảnh: B.T

Việc thực hiện dự án hiện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Phạm vi thi công thuộc phường Đồng Hới phải thực hiện gia tải chờ lún xử lý đất yếu với thời gian kéo dài từ 10 đến 14 tháng. Hiện nay đang trong giai đoạn theo dõi chờ lún, sẽ tổ chức thi công khi đủ điều kiện.Hiện khối lượng nghiệm thu đã đạt trên 80% giá trị hợp đồng. Trong các đợt nghiệm thu thanh toán tiếp theo, dự án sẽ tập trung thu hồi 100% tạm ứng để đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

Điểm Cửa hàng xăng dầu Trường Giang (cuối tuyến đấu nối ra Quôc lộ 1) thuộc địa bàn xã Quảng Ninh chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng - Ảnh: B.T

Hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn vướng điểm Cửa hàng xăng dầu Trường Giang (cuối tuyến đấu nối ra Quôc lộ 1) chưa hoàn thành được do việc kiểm đếm, lập phương án đền bù gặp nhiều khó khăn vì toàn bộ 4 bể chứa xăng, dầu trong phạm vi thu hồi của dự án và tài sản mang tính liên hoàn, phức tạp nên quá trình giải phóng mặt bằng kéo dài. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2026.