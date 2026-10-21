Dự án Trường Mầm non Hoàng Liệt (phường Yên Sở): Thi công phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông

Thời gian qua, một số người dân phản ánh, trong quá trình thi công dự án xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT2,phường Yên Sở tồn tại một số vấn đề về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, tại khu vực công trường, có thời điểm đất, cát từ hoạt động thi công vương vãi ra đường giao thông, việc thu dọn, xịt rửa mặt đường chưa kịp thời. Bên cạnh đó, một số vật liệu xây dựng như gạch, cát còn tập kết ngoài phạm vi công trường.

Bên cạnh vấn đề vệ sinh môi trường, tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công cũng là điều người dân khu vực quan tâm. Một số người dân sống gần công trường chia sẻ, hoạt động xây dựng khó tránh khỏi tiếng ồn, song do xung quanh có trường mầm non nên mong đơn vị thi công chủ động sắp xếp thời gian, điều tiết các hoạt động gây tiếng ồn lớn hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập, nghỉ ngơi của trẻ nhỏ cũng như sinh hoạt của các hộ dân lân cận.

Khu vực thi công dự án xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT2, phường Yên Sở. Ảnh: HL

“Chúng tôi hiểu việc xây dựng khó tránh khỏi những bất tiện nhất định. Mong đơn vị thi công chú ý hơn đến tiếng ồn, vệ sinh môi trường và an toàn xung quanh công trường để bảo đảm quyền lợi chung của cộng đồng”, chị N.T.T, người dân sinh sống trong khu vực chia sẻ.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày 16-10 cho thấy, sau khi những bất cập được phản ánh, đơn vị thi công đã triển khai khắc phục một số nội dung, cố gắng bảo đảm điều kiện vệ sinh và trật tự tại khu vực công trường.

Tuy nhiên, với đặc thù là công trình trường mầm non, xây dựng trong khu đất có đường đi chật hẹp và trong khu dân cư nên những tồn tại mặc dù đã được khắc phục nhưng khó có thể triệt để, khu vực công trường chưa được rào chắn kỹ, vật liệu xây dựng vẫn còn ngổn ngang. Tại thời điểm phóng viên ghi nhận thực tế cũng không có mặt đại diện đơn vị tư vấn giám sát.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Thanh Bình, cán bộ công trường dự án cho biết, hiện nhà thầu đang tập trung thi công để dự án sớm đi hoàn thành phục vụ nhu cầu của học tập trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, nhà thầu cũng đã ký hợp đồng với một công ty để thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Sở cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng đã có công văn đôn đốc, chỉ đạo đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác thi công bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Quá trình thi công được yêu cầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Ảnh: HL

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Anh, do nhà thầu đang tập trung thi công để sớm đưa công trình vào hoạt động phục vụ nhu cầu học tập trên địa bàn nên có thể còn một số tồn tại, tuy nhiên, sau khi nhắc nhở, đơn vị thi công đã khắc phục ngay, đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 9-10, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Sở đã có văn bản gửi các đơn vị thi công, tư vấn giám sát yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong quá trình thi Dự án xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT2.

Theo đó, đối với đơn vị thi công là liên danh Công ty cổ phần đầu tư Tâm An Holdings, Công ty TNHH Phòng cháy, chữa cháy N.A.C, Công ty TNHH may mặc xây dựng và cơ điện Hà Nội, Công ty TNHH Khánh An phải nghiêm túc tổ chức thi công theo biện pháp thi công đã được phê duyệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công, đặc biệt tại công trường và khu vực xung quanh công trường, nhất là những nơi tập trung đông người và có mật độ phương tiện qua lại cao; đồng thời phải bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo công trường, dây phản quang, đèn cảnh báo, đèn chiếu sáng và nhân lực hướng dẫn, điều tiết giao thông trong suốt quá trình thi công, xung quanh khu vực công trường; không tập kết phương tiện, máy móc, vật liệu ngoài phạm vi được phép thi công, không để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động, cháy nổ, ô nhiễm môi trường hoặc ùn tắc giao thông. Quá trình thi công phải thực hiện theo nguyên tắc thi công đến đâu, thu dọn và hoàn trả mặt bằng đến đó.

Ngoài ra, đơn vị thi công cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền nếu để xảy ra sự cố, mất an toàn giao thông, tai nạn lao động, cháy nổ hoặc các vi phạm liên quan trong quá trình thi công.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH Tư vấn ĐTPT Xây dựng Hồ Gia, Công ty Cổ phần CONINCO – Thăng Long phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác giám sát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy vệ sinh môi trường; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và yêu cầu nhà thầu khắc phục các tồn tại, thiếu sót phát sinh trong quá trình thi công; đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết mưa, bão, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến khu vực xung quanh công trường.