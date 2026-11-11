Dự án Trục Quốc lộ 1A: Phường Bạch Mai đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng tới 80 hộ gia đình

Kết quả này cho thấy sự chủ động, quyết liệt, khẩn trương của chính quyền địa phương trong triển khai công tác GPMB, góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Nhanh nhưng không vội, quyết liệt nhưng không bỏ qua quyền lợi người dân - đó là yêu cầu xuyên suốt được lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, TĐC phường quán triệt trong quá trình triển khai GPMB dự án trọng điểm này cũng như các dự án nói chung tại địa phương.

Đặc biệt, đối thoại trực tiếp, giải thích chính sách, kịp thời giải đáp kiến nghị được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm tạo đồng thuận ngay từ cơ sở. Với khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp quyền lợi hợp pháp của nhiều gia đình, phường đã tập trung gỡ vướng, xử lý từng trường hợp đúng quy định.

Phường Bạch Mai đã hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ 80 hộ gia đình thuộc diện GPMB dự án Trục không gian Quốc lộ 1A. Ảnh: Linh Nguyễn

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai Trần Nam Sơn, dự án mở rộng Trục không gian Quốc lộ 1A đi qua địa bàn 18 phường, xã, trong đó đoạn tuyến qua phường Bạch Mai dài khoảng 1,1 km (từ nút giao Giải Phóng - Đại Cồ Việt đến nút giao Giải Phóng - Trường Chinh). Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 52.882,2m², liên quan 222 hộ gia đình và 11 điểm đất của 9 tổ chức.

Trong số 222 hộ gia đình có 3 trường hợp diện tích thu hồi rất nhỏ (0,04m²; 0,15m²; 0,62m²), không ảnh hưởng hướng tuyến nhưng cắt vào công trình nhà bê tông kiên cố, nên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC phường đã thống nhất báo cáo UBND thành phố xem xét không thu hồi. Tổng số hộ gia đình dự kiến phải thu hồi đất sau xem xét 3 trường hợp trên là 219 hộ.

Đặc biệt, UBND phường đã tổ chức tuyên truyền vận động để 100% hộ gia đình, tổ chức thuộc phạm vi thu hồi đất phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm với trường hợp nào.

Tính đến hết tháng 10-2026, UBND phường đã phê duyệt 108 phương án bồi thường, hỗ trợ. Đến thời điểm này, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường tổ chức 6 đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án, qua đó 80 hộ gia đình đã được chi trả tổng kinh phí hơn 780 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án đã tiếp nhận bàn giao mặt bằng của hơn 50 hộ và 5 điểm đất thuộc 4 tổ chức, đơn vị.

Đây là kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy, tổ chức thực hiện quyết liệt của UBND phường, tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn.

“Cấp ủy, chính quyền phường luôn xác định, Bạch Mai là điểm khởi đầu của toàn tuyến nên tiến độ GPMB tại địa phương không chỉ có ý nghĩa thời gian mà còn ảnh hưởng đến khả năng kết nối, triển khai các hạng mục tiếp theo trên toàn tuyến. Qua việc UBND phường tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải thích chính sách, vận động các gia đình phối hợp thực hiện, một số hộ đã tự nguyện bàn giao mặt bằng trong thời gian các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thủ tục liên quan phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC”, ông Trần Nam Sơn chia sẻ.

Những ngày tới, UBND phường tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh thủ tục cần thiết, phê duyệt các phương án còn lại và vận động những hộ đã được phê duyệt phương án khẩn trương nhận tiền, bàn giao mặt bằng; phấn đấu sớm hoàn thành công tác chi trả bồi thường, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần đưa dự án về đích đúng hẹn.