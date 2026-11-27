Các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực tập trung triển khai Dự án cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu.

Với định hướng phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai nhiều dự án có tính kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế. Tiêu biểu như dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19-Km53; xây dựng nút giao lên xuống IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì; tuyến đường nối cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai... Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối các khu vực kinh tế, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, tỉnh chú trọng thu hút các dự án sản xuất công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Việc khởi công Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang và dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng tiếp tục mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Những kết quả trong thu hút đầu tư tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Phú Thọ. Trong 10 tháng năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút được ước đạt 2,48 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ, bằng 153,7% kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước (DDI) ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 119.372 tỷ đồng, bằng 116,79% so với cùng kỳ.

Hiệu quả từ các dự án đầu tư còn được thể hiện qua những chuyển biến tích cực trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội. Các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động. Đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 54 nghìn người, tăng 18,3% so với cùng kỳ, đạt 105,9% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh duy trì kết quả tích cực, nhất là các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10 tháng ước đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán Trung ương giao và 88,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Dự án Nhà ở xã hội Tiên Cát đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm về xây dựng nhà ở xã hội cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm để đảm bảo công tác an sinh xã hội. Tổng số căn hộ nhà ở xã hội dự kiến sẽ được giao hoàn thành giai đoạn 2025-2030 là 62.853 căn.

Đến nay, toàn tỉnh có 42 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 33.921 căn. Trong 11 tháng năm 2026, tỉnh đã khởi công mới 8 dự án với 5.187 căn; dự kiến từ nay đến cuối năm tiếp tục khởi công thêm 4 dự án, với quy mô khoảng 3.000 căn. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án góp phần từng bước bổ sung nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, nhất là các đối tượng có thu nhập thấp, qua đó tạo nền tảng ổn định đời sống và phát triển nguồn nhân lực.

Có thể khẳng định, việc tập trung triển khai các chương trình, dự án trọng điểm đang từng bước tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Những công trình giao thông được đầu tư đồng bộ sẽ mở rộng khả năng kết nối, khai thác lợi thế các vùng; các dự án công nghiệp tạo thêm năng lực sản xuất, thu hút nguồn vốn và công nghệ; trong khi các dự án nhà ở xã hội góp phần bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu và tổ chức thi công. Cùng với đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Qua đó, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển, đưa Phú Thọ từng bước khẳng định vị thế, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.