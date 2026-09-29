Dự án trạm dừng nghỉ cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An hiện ra sao?

Clip: Cận cảnh các trạm dừng nghỉ cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An.

Tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa﻿ có 7 nút giao, 2 trạm dừng nghỉ. Tuy nhiên, đến nay mới có một trạm dừng nghỉ tại Km 329+700 trên dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, thuộc địa phận xã Đông Hòa, TP Thanh Hóa cũ nay là phường Đông Sơn, đã đi vào hoạt động, phục vụ người đi đường.

Tại trạm dừng nghỉ Trúc Lâm (phường Trúc Lâm) tại km366+850 (phải tuyến) và Km366+920 (trái tuyến) thuộc dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có diện tích khoảng 11,7ha đến nay vẫn đang xây dựng.

Lối vào trạm dừng nghỉ đã được lắp biển thông báo cho người đi đường biết.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hiện đơn vị thi công đang tập trung nhiều máy móc, phương tiện để san gạt đồi, tạo mặt bằng phục vụ xây dựng các hạng mục. Nhiều máy xúc, phương tiện và thiết bị thi công được huy động để đào, vận chuyển đất, từng bước tạo mặt bằng phục vụ triển khai các hạng mục của trạm dừng nghỉ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Phòng Thẩm định, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay nhà đầu tư đã hoàn thành hệ thống đấu nối, đường ra vào khu vực trạm dừng nghỉ. Một số hạng mục phục vụ nhu cầu trước mắt của người tham gia giao thông như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh cũng đã được bố trí. “Đơn vị thực hiện dự án xin điều chỉnh một số hạng mục để phù hợp với quá trình hoạt động nên chậm tiến độ chung. Hiện nhà đầu tư đang tập trung triển khai các hạng mục để bảo đảm tiến độ đưa công trình thiết yếu phục vụ người dân vào cuối năm”, đại diện Phòng Thẩm định, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Tại tỉnh Nghệ An, cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh này dài gần 88km, gồm 2 dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt, đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Dự án đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ﻿ trên cao tốc qua tỉnh này được triển khai tại Km 427+035 do liên danh Petrolimex (bao gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế) làm nhà đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư gần 340 tỷ đồng, quy mô 81.000m2.

Sân nền, bãi đậu xe được bê tông hóa. Các dãy nhà 2 bên trạm dừng nghỉ đã được xây dựng, chờ hoàn thiện.

Hàng ngày, rất đông tài xế, xe tải, container ghé vào khu vực trạm dừng nghỉ.

Các hệ thống điện, nước, phục vụ cho người đi đường được trang bị sẵn sàng.

Khu vực nạp nhiên liệu đang được đơn vị thực hiện dự án đẩy nhanh thi công.