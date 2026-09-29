Dự án tiêm kích Tejas Mk 1A của Ấn Độ đã về đích nhưng chậm 10 năm so với dự kiến

Công ty Hàng không Vũ trụ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) mới đây đã bàn giao 2 máy bay huấn luyện - chiến đấu Tejas Mk 1A Trainer cuối cùng cho Không quân Ấn Độ (IAF).

Tạp chí Defense Security Asia cho biết, cột mốc quan trọng này đã chính thức hoàn tất việc thực hiện hai hợp đồng ký kết từ năm 2006 và 2010 về việc cung cấp phiên bản đầu tiên của máy bay chiến đấu Tejas Mk 1.

Căn cứ vào các hợp đồng được ký kết, Không quân Ấn Độ đã nhận tổng cộng 40 tiêm kích Tejas, trong đó bao gồm 32 chiếc một chỗ ngồi và 8 máy bay huấn luyện - chiến đấu hai chỗ ngồi.

Buổi lễ bàn giao chính thức những chiếc tiêm kích Tejas Mk 1A Trainer cuối cùng mang số hiệu SPT7 và SPT8 đã diễn ra tại nhà máy của Công ty HAL ở Bengaluru.

Tuy nhiên cần nhấn mạnh, việc trì hoãn thời hạn hoàn thành hợp đồng đã kéo dài gần 10 năm nguyên nhân là do 2 chiếc máy bay cuối cùng không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu về tiêu chuẩn của IAF.

Việc thực hiện các hợp đồng ban đầu đã cho phép Không quân Ấn Độ biên chế đầy đủ tiêm kích nội địa Tejas cho hai đơn vị chiến đấu đó là Phi đội số 45 Flying Daggers và Phi đội số 18 Flying Bullets.

Mặc dù chương trình cơ bản đã bị được hoàn tất nhưng Không quân Ấn Độ vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt máy bay chiến đấu trầm trọng khi chỉ còn khoảng 29 phi đội thay vì 42 phi đội như yêu cầu.

Chính vì vậy ưu tiên hàng đầu của Công ty HAL hiện nay đó là thực hiện một hợp đồng lớn hơn nhiều trong tương lai để tiếp tục cung cấp máy bay chiến đấu Tejas Mk 1A tiên tiến.

Việc sản xuất phiên bản này đã bị trì hoãn do nguồn cung cấp động cơ General Electric F404 từ phía đối tác Mỹ và sự phức tạp trong việc tích hợp những hệ thống mới.

Tính đến tháng 9/2026, Công ty HAL đã lắp ráp được khoảng 27 chiếc Tejas Mk 1A, nhưng chỉ có khoảng 10 động cơ dành cho chúng là sẵn sàng tích hợp.

Bên cạnh động cơ, các chuyên gia tiếp tục tinh chỉnh và chờ được chứng nhận đối với phần mềm, radar trên máy bay với ăng ten mảng pha chủ động, đi kèm tổ hợp tác chiến điện tử tiên tiến.

Nhà sản xuất dự định tăng tốc độ lắp ráp máy bay chiến đấu Tejas tại các nhà máy ở Bengaluru và Nashik lên 24 - 30 chiếc mỗi năm và tiến lên chế tạo phiên bản Mk 2.

Tuy vậy tham vọng của Công ty HAL vẫn bị nghi ngờ rất lớn, do “thành tích” không có gì đáng tự hào với nhiều chương trình vũ khí trước kia.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu dự án Tejas Mk 2 tiếp tục chậm tiến độ, thậm chí bị hủy bỏ để tiến lên tiêm kích thế hệ thứ năm AMCA đầy triển vọng.