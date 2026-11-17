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Cụ thể, vừa qua ngày 11/11/2026 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 3816/QĐ-UBND, theo đó chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng tại xã Trung Sơn tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng vốn dự kiến 2.912,74 tỷ đồng, công suất lắp máy 130 MW, gồm hai tổ máy, mỗi tổ 65 MW. Nhà đầu tư được chấp thuận - Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2. Dự án sẽ có thời hạn hoạt động là 40 năm kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có hiệu lực.

Theo Quyết định được phê duyệt, Công trình Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng sẽ bao gồm tuyến năng lượng bố trí bên bờ trái tuyến đập hiện hữu, với các hạng mục như kênh dẫn, cửa lấy nước, đường hầm áp lực, nhà máy thủy điện và kênh xả. Điện thương phẩm từ Dự án sẽ được đấu nối vào hệ thống quốc gia qua đường dây 220 kV, kết nối với ngăn lộ mở rộng tại trạm phân phối 220 kV của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn hiện hữu. Diện tích đất Dự án sử dụng là khoảng 17,546 ha. Trong đó, khoảng 8,07 ha là đất sử dụng lâu dài, thuộc khu đất doanh nghiệp đã được tỉnh cho thuê từ năm 2017; số còn lại (khoảng 9,476 ha) được sử dụng tạm thời để bố trí công trình phụ trợ phục vụ thi công. Sau khi kết thúc xây dựng, nhà đầu tư phải hoàn trả mặt bằng phần đất tạm sử dụng.

Thực tế đây là Dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; đồng thời xã Trung Sơn cũng nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo danh mục ưu đãi, theo đó nếu đủ điều kiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Dự án dự kiến sử dụng chung hồ chứa, đập dâng, đập tràn và công trình điều tiết lũ với nhà máy hiện có (Nhà máy Thủy điện Trung Sơn - Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn) theo đó gắn công trình mở rộng với hạ tầng thủy điện đã hình thành, đồng thời đặt yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong vận hành hồ chứa, điều tiết dòng chảy và bảo đảm an toàn công trình.

Hình ảnh tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Phải hoàn thành đưa vào phát điện chậm nhất 42 tháng kể từ ngày được bàn giao đất

Tại quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công trình phải hoàn thành xây dựng và đưa vào phát điện chậm nhất 42 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nhà đầu tư phải hoàn thành hồ sơ, thủ tục để được giao hoặc thuê phần đất chưa có quyền sử dụng. Nếu không đáp ứng thời hạn này, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư sẽ không còn giá trị pháp lý.

Đồng thời trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà đầu tư phải đánh giá tác động của dự án mở rộng tới nhà máy hiện hữu, an toàn đập và hồ chứa, chế độ dòng chảy, khu vực hạ du, khu tái định cư Co Me cũ và các khu dân cư ven sông Mã. Nếu có nguy cơ sạt lở, phải đề xuất giải pháp và hoàn thành các hạng mục bảo vệ cần thiết trước khi vận hành. Việc xác định ranh giới đất, diện tích rừng bị ảnh hưởng và phương án hỗ trợ người dân cũng phải được thực hiện theo quy định.

Thực tế, việc chấp thuận chủ trương đầu tư chưa đồng nghĩa dự án có thể triển khai thi công ngay. Doanh nghiệp - Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn sẽ còn phải hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, tài nguyên nước, phòng chống thiên tai, an toàn đập và hồ chứa. Quyết định yêu cầu chỉ thi công sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.