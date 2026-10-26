Dự án thoát nước 400 tỷ đồng dang dở một thập kỷ

Chiều 25/10, trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện lãnh đạo UBND phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở Tài chính đã đề xuất UBND tỉnh giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới và thực hiện kiểm toán độc lập đối với Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn.

Quyết định này được đưa ra sau khi Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn khởi công từ năm 2016 sử dụng vốn ODA Đan Mạch bị đình trệ, đạt 68,1% khối lượng thi công và phải thanh lý hợp đồng với nhà thầu SUEZ.

Kỳ vọng lớn, hiện thực dở dang

Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị khởi công năm 2016 - được kỳ vọng giải quyết tình trạng ô nhiễm, cải thiện điều kiện sống cho người dân đô thị ba Đồn, nay thuộc hai phường Ba Đồn, Bắc Gianh.

Dự án dang dở rồi bỏ không nhiều năm gây lãng phí.

Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu 13,6 triệu euro, sau đó được điều chỉnh lên 14,9 triệu euro, tương đương khoảng 400 tỷ đồng, từ nguồn vốn ODA Đan Mạch. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành sau 36 tháng, bàn giao vào tháng 11/2019.

Tuy nhiên, tiến độ liên tục bị kéo dài. Đến năm 2021, việc thi công tại nhà máy xử lý nước thải ở phường Bắc Gianh dừng lại khi công trình mới hoàn thành phần thô.

Dự án do Ban Quản lý dự án ODA Quảng Trạch làm chủ đầu tư, đơn vị kế thừa hiện nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quảng Trạch.

Theo chủ đầu tư dự án, đến thời điểm này giá trị khối lượng thực hiện đạt 68,1%. Số tiền đã thanh toán cho nhà thầu là hơn 10,17 triệu euro, tương đương khoảng 270 tỷ đồng. Số vốn còn lại chưa chưa bố trí để triển khai khoảng 130 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhà tài trợ thông báo không tiếp tục tài trợ nguồn vốn ODA cho dự án và Bộ Tài chính cũng đã thực hiện thủ tục tất toán các khoản vay của dự án cho phía Đan Mạch.

Hiện trạng tại dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quảng Trạch, quá trình thực hiện hợp đồng bị gián đoạn sau khi nhà thầu SUEZ (Đan Mạch) cho rằng chủ đầu tư chưa cung cấp được bằng chứng phù hợp về việc thu xếp đủ nguồn tài chính cho toàn bộ dự án, gồm vốn vay, viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng.

Phía chủ đầu tư cho biết, đã cung cấp hồ sơ chứng minh nguồn lực tài chính, thanh toán khối lượng công việc nhà thầu thực hiện và nhiều lần vận động SUEZ trở lại công trường nhưng không thành. Hai bên sau đó tiến tới chấm dứt hợp đồng nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp, kiện tụng.

Cuối tháng 6/2025, Ban Quản lý dự án ODA Quảng Trạch và SUEZ ký thanh lý hợp đồng. Đến nay, dự án chưa thể thi công trở lại do nguồn vốn ODA đã kết thúc, nhà tài trợ không tiếp tục bố trí vốn.

Nhiều hệ lụy và nguy cơ lãng phí

Sự đình trệ của một dự án quy mô lớn đã đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền và người dân địa phương.

Ông Trần Thanh Hưng, Chủ tịch UBND phường Ba Đồn cho biết, hiện nay trên địa bàn phường Ba Đồn và phường Bắc Gianh vẫn còn rất nhiều hạng mục đang thi công dở dang, bao gồm các hạng mục trong nhà máy xử lý nước thải, tuyến cống tự chảy, cống áp lực chưa được kết nối hoàn thiện, nhiều hố ga và điểm đấu nối hộ gia đình chưa được xây dựng hoàn thiện gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đời sống nhân dân, đặc biệt là trong mùa mưa, lũ.

Môi trường ở khu vực xung quanh bị ô nhiễm.

"Bên cạnh đó, sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, UBND phường Ba Đồn đang tập trung triển khai thực hiện và chuẩn bị triển khai thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp và thảm nhựa mặt đường các tuyến giao thông nội thị trên địa bàn để đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị theo kế hoạch đã đề ra. Nếu dự án không được tiếp tục thi công hoàn thành các hạng mục còn lại có thể gây chồng chéo, không đồng bộ về hạ tầng và gây lãng phí nguồn lực đầu tư, không đảm bảo mục tiêu của Dự án, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương", Chủ tịch UBND phường Ba Đồn Trần Thanh Hưng cho biết.

Giải pháp căn cơ: Kiểm toán độc lập và lập dự án mới

Trước thực trạng bế tắc về nguồn vốn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quảng Trạch đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị cho phép dừng dự án, lập hồ sơ quyết toán và tổ chức gói thầu mới đối với phần khối lượng còn lại. Quá trình này cần làm rõ giá trị khối lượng đã thực hiện, khối lượng được nghiệm thu, số vốn đã thanh toán và nhu cầu vốn để hoàn thành công trình, bảo đảm tuân thủ quy định.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng.

Ngày 23/10, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị đã có CV 9518 STC-TH gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới và thực hiện kiểm toán độc lập đối với Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn.

Theo Sở Tài chính, thực tế cho thấy, sau hơn 18 năm kể từ thời điểm phê duyệt dự án (năm 2008), đến nay quy mô hiện trạng và nhu cầu đầu tư đã có nhiều thay đổi do đó cần được rà soát, cập nhật sát đúng và phù hợp với tình hình thực tế.

Qua cuộc họp liên ngành, các bên đều thống nhất cao rằng tổng mức đầu tư dự án mới sau rà soát, cập nhật sẽ vượt mức 160 tỷ đồng, tương ứng với quy mô dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

Ông Lê Hòa Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: "Trên cơ sở đó, cuộc họp liên ngành thống nhất đề xuất UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh làm đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để tiếp tục đầu tư hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án hiện hữu sau khi hoàn thành các thủ tục kết thúc dự án cũ theo quy định".

Bên cạnh đó, cũng thống nhất chủ trương bố trí ngân sách tỉnh (không thuộc phạm vi nguồn vốn của Dự án hiện hữu) để thực hiện kiểm toán độc lập đối với Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn. Giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Quảng Trạch căn cứ định mức và quy định hiện hành để lập dự toán cụ thể báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.