Dự án thích ứng biến đổi khí hậu giúp thu nhập người dân tăng hơn 176%

Họp tham vấn, chia sẻ kết quả đánh giá cuối kỳ Dự án “Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp tại Tây Bắc - Giai đoạn 2”.

Dự án “Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp tại Tây Bắc - Giai đoạn 2” (VM076) do Tổ chức Bánh mỳ thế giới (BftW) tài trợ, với tổng ngân sách 940.000 EUR, triển khai từ tháng 8/2024 đến hết năm 2026 tại 4 xã: Bình Thuận, Muổi Nọi, Nậm Lầu và Mường É. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng khu vực Tây Bắc, phát triển sinh kế bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.

Theo báo cáo đánh giá độc lập của nhóm chuyên gia, dự án cơ bản hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu thiết kế ban đầu. Trong đó, thu nhập bình quân của các hộ hưởng lợi trực tiếp tăng từ 89 triệu đồng lên 246 triệu đồng/hộ/năm, tăng hơn 176% so với thời điểm khảo sát ban đầu. Tỷ lệ hộ áp dụng các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn đạt 85%, tăng 24,7%. Cùng với cải thiện sinh kế, các hoạt động của dự án góp phần tích cực vào bảo vệ tài nguyên rừng và giảm phát thải khí nhà kính. Đến nay, 200 ha rừng đã được hỗ trợ phục hồi và trồng mới, gồm: 75 ha rừng tái sinh và 125 ha mô hình nông lâm kết hợp; ước tính, lượng phát thải khí nhà kính tại vùng dự án giảm khoảng 1.070 tấn CO₂/năm; mô hình trồng trám đen xen cà phê vừa tạo sinh kế lâu dài, vừa hỗ trợ người dân từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Lãnh đạo xã Mường É phát biểu tại hội nghị.

Dự án đã tổ chức 30 lớp tập huấn về kỹ thuật làm men vi sinh, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và quản lý chuỗi giá trị; thành lập 10 tổ tự quản lâm nghiệp với 200 thành viên và 5 nhóm hợp tác sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất và trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ rừng.

Đại diện người dân các nhóm cộng đồng, nhóm hợp tác và các hộ gia đình ở xã Nậm Lầu trực tiếp tham gia, hưởng lợi từ dự án tham gia ý kiến.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, lồng ghép 2 mô hình thực hành tốt của dự án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và tín dụng chính sách để duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất bền vững sau khi dự án kết thúc.