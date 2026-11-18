Quy định trên được nêu tại Nghị định số 412/2026/NĐ-CP ngày 14-11-2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Ảnh: VGP

Nghị định 412/2026/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với dự án đầu tư đã triển khai thi công công trình xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành hoặc cơ sở đang hoạt động mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

Cụ thể, đối với dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp tỉnh, hành vi không có giấy phép môi trường bị phạt từ 200-400 triệu đồng đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức thực hiện cùng hành vi, mức phạt từ 400-800 triệu đồng.

Đối với dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mức phạt đối với cá nhân tăng lên từ 400-600 triệu đồng. Nếu chủ thể vi phạm là tổ chức, mức phạt tương ứng từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng.

Ngoài hành vi không có giấy phép môi trường, Nghị định cũng quy định chế tài đối với các vi phạm liên quan đến công trình bảo vệ môi trường. Theo đó, hành vi không vận hành, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình công trình bảo vệ môi trường có thể bị phạt từ 400-600 triệu đồng đối với cá nhân thuộc nhóm dự án do cấp tỉnh cấp phép; từ 600-800 triệu đồng đối với nhóm dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với hành vi không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; xây lắp thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác nhằm xả chất thải chưa qua xử lý hoặc xả chất thải sau xử lý không đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, mức phạt đối với cá nhân từ 600-800 triệu đồng ở nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của cấp tỉnh và từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng ở nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tổ chức vi phạm chịu mức phạt gấp 2 lần.

Nghị định cũng tăng chế tài đối với trường hợp đã bị xử phạt về hành vi không có giấy phép môi trường nhưng tiếp tục tái phạm.

Cụ thể, dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của cấp tỉnh hoặc nhóm tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tái phạm bị phạt từ 600-800 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc nhóm tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, mức phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân. Mức phạt đối với tổ chức gấp 2 lần, tương ứng có thể lên đến 2 tỷ đồng.

Bên cạnh phạt tiền, cơ sở không có giấy phép môi trường còn có thể bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải hoặc hoạt động xả thải từ 1-3 tháng. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng liên quan đến công trình xử lý chất thải, thời gian đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường có thể từ 2-6 tháng, tùy hành vi và thẩm quyền cấp phép.

Đặc biệt, cơ quan chức năng có thể buộc chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; phá dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định để xả chất thải ra môi trường. Với những dự án, cơ sở không có giấy phép môi trường mà địa điểm triển khai không phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường hoặc khả năng chịu tải của môi trường đã được phê duyệt, chủ đầu tư còn có thể bị buộc di dời toàn bộ dự án, cơ sở hoặc một phần diện tích đến địa điểm phù hợp.

Nghị định 412/2026/NĐ-CP đồng thời quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.