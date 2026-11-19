Dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội đã được chuyển nhượng thành công trong tháng 9/2026, bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Theo hợp đồng chuyển nhượng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) đã chuyển giao dự án VietinBank Tower cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Đại diện đơn vị tiếp nhận cho biết, sau khi nhận bàn giao phần công trình còn dang dở, doanh nghiệp đang rà soát hồ sơ thiết kế và xây dựng phương án cải tạo, bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật.

Phối cảnh dự án VietinBank Tower.

VietinBank Tower nằm tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội, trên khu đất rộng 29.916,9 m2. Dự án được khởi công ngày 20/10/2010, gồm hai tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối với nhau bằng khối đế 7 tầng.

Theo quy hoạch ban đầu, tòa tháp 68 tầng được dự kiến làm trụ sở chính của VietinBank. Tòa tháp 48 tầng còn lại được bố trí khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê và các chức năng thương mại khác.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 10.267 tỷ đồng, được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua chủ trương đầu tư năm 2013. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn do ngân hàng chưa thực hiện được kế hoạch tăng vốn điều lệ, ảnh hưởng đến khả năng bố trí nguồn vốn cho công trình.

Cuối năm 2018, VietinBank đưa dự án vào diện cơ cấu lại, ưu tiên phương án chuyển nhượng toàn bộ công trình và thuê lại tòa tháp 68 tầng để làm trụ sở. Đến tháng 7/2025, ngân hàng tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển nhượng và thông báo mời nhà đầu tư quan tâm.

Tại hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026, lãnh đạo VietinBank cũng xác nhận đã hoàn tất thương vụ. Toàn bộ giá trị tài sản chuyển nhượng và lợi nhuận (nếu có) đã được hạch toán trong báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2026.

Tuy nhiên, ngân hàng không công bố giá trị giao dịch, các khoản thu nhập, chi phí và mức đóng góp cụ thể vào lợi nhuận quý III/2026 do thỏa thuận bảo mật với đối tác.