Dự án thành phần 2 - Hoàn thiện đường ven biển 129: Khơi thông mặt bằng thi công

Đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền tại xã Duy Nghĩa vào chiều 17/10. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Tổ chức đối thoại

Chiều thứ Bảy, ngày 17/10, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng Nguyễn Minh Nam cùng lãnh đạo UBND xã Duy Nghĩa chủ trì cuộc đối thoại với 4 hộ dân tại địa phương. Cuộc họp liên quan đến Dự án thành phần 2: Đường nối từ đường Võ Chí Công đi khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với quốc lộ 14H và quốc lộ 1. Đại diện chủ đầu tư cho biết, 4 hộ dân này chưa đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng phục vụ tái định cư cùng các chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Một người dân thôn Ngọc Sơn Đông (xã Thăng Bình) quan tâm đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Ảnh: CÔNG TÚ

Tại cuộc đối thoại, ông Trần Duy Anh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) cho hay, thời gian qua, đơn vị bồi thường, giải phóng mặt bằng cùng chính quyền các xã có dự án đi qua đã rất trách nhiệm. Các bên tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại và triển khai nhiều công việc liên quan, kể cả trong ngày lễ và ngày nghỉ. Đến nay, tổng chiều dài mặt bằng đã bàn giao đạt 20,45km/23,1km.

Dự án thành phần 2 (chưa tính hạng mục cầu Duy Phước mới bổ sung sau) đi qua các xã Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Bình, Thăng Điền và Thăng Trường. Thời điểm này, diện tích mặt bằng chưa bàn giao chủ yếu nằm tại địa phận xã Duy Nghĩa và Thăng Bình.

Cán bộ phụ trách dự án tại xã Thăng Điền cho biết, địa phương còn vướng 6 hộ đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ nhà do chưa được giao đất tái định cư. Dù vậy, các hộ dân đã chủ động tạo điều kiện cho nhà thầu thi công tại các phạm vi không ảnh hưởng đến nhà ở.

Chuẩn bị thảm bê tông nhựa đoạn qua xã Thăng An. Ảnh: CÔNG TÚ

Tại xã Thăng Trường, mặt bằng chưa bàn giao liên quan 4 hộ dân, chủ yếu thuộc diện đất trồng cây hàng năm. Ngày 15/10 vừa qua, UBND xã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự kiến sang tuần sau, đơn vị liên quan sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường cho 4 hộ dân nêu trên.

Khẩn trương bố trí tái định cư

Vị trí thi công nút giao của dự án với quốc lộ 14E vướng mặt bằng của 7 hộ dân đã nhận tiền, đang chờ tái định cư. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Nguyễn Sơn, Trưởng thôn Ngọc Sơn Đông (xã Thăng Bình) cho biết, toàn bộ hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn thôn đã nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nguyện vọng lớn nhất của người bị thu hồi đất là sớm được giao đất tái định cư để xây nhà. “Một số hộ đã chọn được ngày, giờ tốt để động thổ. Hiện tại, họ chỉ chờ được bốc thăm và nhận đất tại điểm tái định cư thuộc tổ đoàn kết số 11”, ông Sơn nói.

Chủ tịch UBND xã Thăng Bình Đoàn Thanh Khiết cho biết, tính đến ngày 1/10, xã đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 551/551 trường hợp, 100% hộ dân đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, một số hộ thuộc diện bố trí tái định cư vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Nguyện vọng chung của người dân là được tái định cư gần nơi ở cũ để tiện sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp còn lại, duy trì chăn nuôi và phù hợp với khả năng nộp tiền chênh lệch khi nhận đất tái định cư.

Thi công nền đường đoạn qua xã Thăng An. Ảnh: CÔNG TÚ

Trong khi đó, xã Thăng Bình đang triển khai nhiều dự án đầu tư công khiến nhu cầu tái định cư tăng cao, vượt quá khả năng đáp ứng của các khu tái định cư hiện có. Các khu tái định cư mới đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên chưa thể đáp ứng kịp tiến độ giải phóng mặt bằng. Mặt khác, khu tái định cư Ngọc Sơn Đông và khu tái định cư thôn 4 - những nơi dự kiến bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng vẫn chưa thể triển khai.

Vì vậy, xã Thăng Bình kiến nghị UBND thành phố thống nhất chủ trương cho phép xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho các hộ đủ điều kiện bốc thăm vị trí lô đất tái định cư xen kẽ trong khu dân cư (diện tích đất tại thôn Ngọc Sơn Đông do xã quản lý đã được thành phố thống nhất) để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng. Việc giao đất trên thực địa sẽ chỉ tiến hành sau khi có quyết định giao đất tái định cư của cấp có thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Địa phương cũng kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sớm có ý kiến về việc tiếp tục hay điều chỉnh khu tái định cư Ngọc Sơn Đông, do khu vực này nằm trong phạm vi dự kiến giải phóng mặt bằng của tuyến đường kết nối tốc độ cao từ Trung tâm thành phố Đà Nẵng đến Chu Lai.

Vét rãnh thoát nước đọng trên nền đường đang thi công (đoạn qua xã Thăng Điền) do trận mưa tối 16/10 gây ra. Ảnh: CÔNG TÚ

Ngày 15/10 vừa qua, UBND thành phố ban hành Văn bản số 10574/UBND-ĐTĐT về việc giải quyết đề nghị của UBND xã Thăng Bình. Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết đề xuất của xã liên quan đến việc tổ chức bốc thăm vị trí lô đất tái định cư, bảo đảm đủ điều kiện, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết trước ngày 20/10/2026.

Ngoài 4 hộ chưa thống nhất nhận tiền (đã tổ chức đối thoại chiều 17/10), xã Duy Nghĩa hiện còn 4 hộ đang chờ phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với 15 hộ vừa nhận tiền, chủ đầu tư kiến nghị đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tích cực vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, bảo đảm tiến độ đề ra.

Dự án thành phần 2 có nền đường thiết kế rộng 12,75m; riêng đoạn qua Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được rộng 36m. Tính đến chiều ngày 17/10, giá trị sản lượng xây lắp của dự án đã đạt 291/492 tỷ đồng.