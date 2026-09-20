Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu trước ngày thông xe là cầu vòm thép cao nhất tỉnh Quảng Trị

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 1.325 tỉ đồng, tổng chiều dài 2,817km. Trong đó, cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4m, rộng 23,5m; đầu cầu phía tây kết nối với quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, phía đông kết nối đường ven biển tại phường Đồng Hới.

Cầu có kết cấu nhịp dạng vòm hộp thép và bêtông cốt thép liên tục gồm năm nhịp, lần lượt dài 40, 80, 120, 80 và 40 m. Hai mặt phẳng vòm được liên kết bằng hệ giằng gió ngang. Vòm thép giữa được bố trí 18 dây văng mỗi bên, trong khi hai vòm cạnh có 11 dây văng mỗi bên.

Dự án được xem là một phần quan trọng trong quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển của Quảng Trị. Khi các tuyến đường ven biển và các công trình kết nối được đầu tư đồng bộ, hạ tầng không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn có thể mở rộng không gian đô thị, tạo thêm quỹ đất phát triển dịch vụ, du lịch và các hoạt động kinh tế gắn với biển.

Vòm thép giữa cao khoảng 50 m tính từ mặt nước và 37 m tính từ mặt cầu, được xác định là cầu vòm thép cao nhất tỉnh Quảng Trị.

Từ trên cao, cầu Nhật Lệ 3 với những vòm thép màu trắng đã hoàn thiện nổi bật bắc qua sông Nhật Lệ.

Giữa không gian sông nước rộng mở, những nhịp vòm thép trắng của cầu Nhật Lệ 3 uốn cong nối tiếp nhau như những cánh buồm căng gió vươn ra biển lớn.

Giữa không gian sông nước rộng mở, những nhịp vòm thép trắng của cầu Nhật Lệ 3 uốn cong nối tiếp nhau như những cánh buồm căng gió vươn ra biển lớn.

Khi hoàn thành, công trình không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tạo nên một điểm nhấn kiến trúc hiện đại, góp phần định hình diện mạo mới của đô thị Đồng Hới.

Phối cảnh cầu Nhật Lệ 3 sau khi hoàn thành. Công trình tạo thêm trục kết nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển, rút ngắn hành trình qua khu vực phía đông sông Nhật Lệ, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch phía đông Quảng Trị.

Không chỉ là một công trình vượt sông, giá trị lớn hơn của dự án nằm ở khả năng mở thêm hướng phát triển cho không gian phía Đông Đồng Hới. Khi cầu và hai đầu đường được khai thác đồng bộ, việc di chuyển giữa khu vực phía Tây với vùng ven biển sẽ thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện kết nối các khu vực đô thị, dịch vụ và du lịch.

Đây cũng là lý do dự án được xem là một phần quan trọng trong quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển của Quảng Trị. Khi các tuyến đường ven biển và các công trình kết nối được đầu tư đồng bộ, hạ tầng không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn có thể mở rộng không gian đô thị, tạo thêm quỹ đất phát triển dịch vụ, du lịch và các hoạt động kinh tế gắn với biển.

Phối cảnh cầu Nhật Lệ 3 sau khi hoàn thành. Công trình tạo thêm trục kết nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển, rút ngắn hành trình qua khu vực phía đông sông Nhật Lệ, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch phía đông Quảng Trị.