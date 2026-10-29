Dự án Thành phần 1-Đường ven biển: Giá trị các hợp đồng xây lắp đạt hơn 82%

Nhằm đẩy nhanh tiến độ nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" - Ảnh: B.T

Hiện các nhà thầu đang triển khai thi công đồng loạt các gói thầu của dự án trên phạm vi mặt bằng đã được bàn giao. Các gói thầu thuộc dự án đã hoàn thành cơ bản các hạng mục cầu cống, công trình thoát nước trên tuyến. Hiện chỉ còn 3 cống tại gói thầu XL06 ở xã Sen Ngư đang thi công do mới bổ sung và mới nhận bàn giao mặt bằng; dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Thi công hoàn thành thảm mặt đường bê tông nhựa C19 62,73/80km, đạt 78,33% và hoàn thành thảm mặt đường bê tông nhựa C12.5 56,23/80km, đạt 71%. Các nhà thầu đang tập trung thi công nền, mặt đường trong phạm vi mặt bằng còn lại mới được bàn giao. Tổng giá trị các hợp đồng xây lắp thực hiện đến nay đạt 1.345,087/1.642,033 tỉ đồng (không gồm dự phòng), đạt 82%.

Nhà thầu nhận mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó để việc vướng mắc mặt bằng tại một vài điểm không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của toàn dự án - Ảnh: B.T

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, dự án phải hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng, thanh quyết toán công trình trước ngày 31/12. Hiện Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh đang tiếp tục rà soát toàn bộ khối lượng còn lại của từng gói thầu; lập kế hoạch chi tiết về thi công, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân đến hết năm 2026 (xác định rõ công việc, khối lượng, giá trị giải ngân, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành theo từng tuần, từng tháng).

Cùng với đó, bố trí cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường, kiểm tra tiến độ hằng ngày; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhà thầu không đáp ứng cam kết theo hợp đồng và quy định.

Tập đoàn Trường Thịnh đã “tăng ca, tăng kíp” để thi công tại địa bàn xã Sen Ngư - Ảnh: B.T

Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh thường xuyên kiểm tra, đốc thúc các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ, bố trí đủ nhân lực, thiết bị, vật tư và cán bộ có thẩm quyền tại công trường. Đặc biệt, yêu cầu nhà thầu xây lắp triển khai thi công ngay trên hiện trường đối với các đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng, không để việc vướng mắc mặt bằng tại một vài điểm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của toàn dự án.

Tập trung nhân lực, máy móc, vật liệu... để “tăng ca, tăng kíp”, tiếp tục tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng; hoàn thành theo tiến độ hợp đồng đã ký kết. Hoàn thành thảm bê tông nhựa trên toàn bộ gói thầu trước ngày 20/12.

Nhà thầu triển khai thi công các đoạn tuyến vừa được bàn giao mặt bằng - Ảnh: B.T

Đồng thời, chỉ đạo tư vấn giám sát và nhà thầu lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán toàn bộ khối lượng đã thực hiện. Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, thanh quyết toán công trình trước ngày 31/12; chịu trách nhiệm về việc chậm tiến độ, chậm hoàn thiện hồ sơ do nguyên nhân chủ quan của mình.