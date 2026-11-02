Dự án thành phần 1-Đường ven biển: Bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trước ngày 15/11/2026

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông (QLDA ĐTXD CTGT)-đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết, toàn bộ mặt bằng trên toàn bộ dự án Thành phần 1-Đường ven biển đã cơ bản được bàn giao với 79,9/80km. Hiện chỉ còn lại vướng mắc 100m dài tại Km37+300-:-Km37+400 thôn Thượng Bắc, xã Sen Ngư.

Tại xã Sen Ngư hiện còn 100m dài chưa bàn giao mặt bằng được cho chủ đầu tư - Ảnh: B.T

Bên cạnh đó, mặc dù tuyến chính đã được bàn giao mặt bằng nhưng một số hộ dân vẫn còn cản trở quá trình thi công của nhà thầu. Cụ thể, hộ ông Ngô Thanh Hùng, Ngô Quang Dương đã nhận tiền nhưng quá trình thi công cản trở trên đoạn tuyến Km37+467-:-Km37+517, phạm vi khoảng 50m dài chiều dài tuyến. Vì vậy, hiện nhà thầu mới thi công đến lớp 1 móng cấp phối đá dăm loại II. Hộ ông Ngô Văn Liễn phần tuyến chính đã nhận tiền, phần thu hồi bổ sung đang chờ phê duyệt phương án nên thường xuyên cản trở thi công tại Cống hộp 3x2x2m lý trình Km38+946.

Trước tình hình trên, Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND xã Sen Ngư giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng về GPMB để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 15/11/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Riêng đối với phần tài sản phải tháo dỡ của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiền-ông Nguyễn Đình Hiệu tạo lập trên đất của hộ ông Nguyễn Quang Kữu tại thôn Thượng Bắc, xã Sen Ngư: Tổ chức làm việc với Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thi hành án đối với Bản án số 88/2024/DS-TS, ngày 20/8/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bản án số 23/2025/DS-PT, ngày 16/1/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước ngày 5/11/2026 để bàn giao mặt bằng thi công dự án.

UBND xã Sen Ngư đang tập trung giải quyết dứt điểm từng trường hợp còn vướng mắc. Trong đó, phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, xác định rõ hồ sơ, thủ tục còn thiếu và thời hạn xử lý. Tiếp tục vận động, đối thoại, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, đồng thời không gây cản trở thi công trên hiện trường.

Đối với các trường hợp mặt bằng tuyến chính đã bàn giao nhưng cản trở quá trình thi công của nhà thầu, UBND xã đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động. Đồng thời, chỉ đạo Công an xã bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ thi công theo kế hoạch thi công của nhà thầu.

"Điểm nghẽn" cuối cùng trong giải phóng mặt bằng phải hoàn thành để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15/11/2026 - Ảnh: B.T

Đối với việc quy chủ đất tại khu vực 100m dài cuối cùng chưa bàn giao mặt bằng do có tranh chấp giữa hộ bà Nguyễn Thị Hiền-ông Nguyễn Đình Hiệu, bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Quang Kữu: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã duyệt điều chỉnh trích đo chỉnh lý địa chính, chủ đầu tư đã trình điều chỉnh thông báo thu hồi đất. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn GPMB và UBND xã Sen Ngư đang thực hiện các thủ tục áp giá, công khai phương án và các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Nguyễn Thị Hiền-ông Nguyễn Đình Hiệu và bà Nguyễn Thị Dung để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15/11/2026.