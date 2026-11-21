Trao tặng học bổng cho con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGỌC QUỐC

Theo đó, trao tặng học bổng cho 16 học sinh là con ngư dân hiện trú tại các phường Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Điện Bàn Đông; các xã Núi Thành, Thăng An, Thăng Trường, Duy Nghĩa. Mỗi em được hỗ trợ học bổng 6 triệu/năm, tổng kinh phí thực hiện 96 triệu đồng.

Dự án “Thả lưới ước mơ” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Công ty CP Acecook Việt Nam thực hiện từ năm 2024 đến nay, nhằm trao học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành phố ven biển.

Chương trình cung cấp mức hỗ trợ 6 triệu đồng/trường hợp/năm cho học sinh từ bậc tiểu học đến THPT. Tại thành phố Đà Nẵng, trong 3 năm qua, dự án đã trao tổng cộng 288 triệu đồng cho con ngư dân, góp phần giúp các em có điều kiện học tập, vươn lên.