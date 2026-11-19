Kết quả được tổng kết tại hội thảo ngày 12/11/2026 tại Hà Nội, với hơn 130 đại biểu tham dự. Triển khai tại các vùng khó khăn, đa dạng văn hóa, TALK hướng dẫn giáo viên quan sát, nhận diện rào cản học tập và xây dựng môi trường tương tác ngôn ngữ hiệu quả cho trẻ.

Dự án đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của CBQL thông qua phương pháp khai vấn, dự giờ và xây dựng cộng đồng học tập chuyên môn, tạo điều kiện để giáo viên trao đổi, thử nghiệm phương pháp và rút kinh nghiệm giảng dạy. Nghiên cứu bằng công cụ ELLCO do Đại học Southern Cross (SCU), Australia, phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) thực hiện ghi nhận thực hành giảng dạy cải thiện ở cả 5 phương diện: tổ chức lớp học, chương trình giáo dục, sách và hoạt động đọc, môi trường ngôn ngữ, chữ viết/viết sớm. Trong đó, hoạt động đọc sách có chuyển biến rõ rệt khi được giáo viên tổ chức thường xuyên hơn.

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES), nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục (VESPI), sử dụng thang đo EAP-ECDS ghi nhận tín hiệu tích cực trong phát triển trẻ, đặc biệt ở nhóm trẻ dân tộc thiểu số và trẻ tại các địa bàn triển khai dự án sớm hơn.

Bà Karolina Rutkowska, Trưởng Văn phòng đại diện VVOB tại Việt Nam, cho biết việc quan sát trẻ theo quá trình và xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ góp phần nâng cao điểm số phát triển, thúc đẩy việc học. Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn sư phạm và sự hỗ trợ từ lãnh đạo nhà trường cũng tác động tích cực đến hiệu quả giảng dạy, sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên.