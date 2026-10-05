Dự án tại Vườn quốc gia Cát Tiên vào chung kết giải thưởng du lịch quốc tế BGTW 2026

Theo danh sách do Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh quốc (British Guild of Travel Writers – BGTW) công bố, Katien Ranger Patrol là một trong ba dự án vào chung kết hạng mục “Best Wider World Tourism Project”. Hai đại diện còn lại là Casa da Farinha tại Tapuio, Barreirinhas, Brazil và Bảo tàng các vị vua Bamoun tại Foumban, Cameroon.

Katien Ranger Patrol là sản phẩm của Katien Safari, thương hiệu thuộc Oxalis Adventure. Theo thông tin giới thiệu của đơn vị phát triển, hành trình đưa du khách đi rừng cùng lực lượng kiểm lâm và chuyên gia địa phương, tìm hiểu công tác tuần tra, bảo vệ hệ sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên. Qua hoạt động thực địa, người tham gia được tìm hiểu dấu vết động vật hoang dã và những yêu cầu đặt ra trong bảo tồn đa dạng sinh học.

Đàn bò tót ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Vườn quốc gia Cát Tiên.

Đơn vị phát triển cho biết nguồn thu từ tour góp phần hỗ trợ hoạt động tuần tra chống săn bắt trái phép, tháo gỡ bẫy thú, giám sát động vật bằng camera và bảo vệ sinh cảnh. Mô hình hướng tới kết nối trải nghiệm khám phá thiên nhiên với giáo dục ý thức bảo tồn và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Trong định hướng phát triển tại vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên, Oxalis Adventure còn đề cập kế hoạch xây dựng Làng du lịch cộng đồng Tà Lài, nơi có đồng bào Châu Mạ và S’tiêng sinh sống. Việc hợp tác với người dân hướng tới đào tạo kỹ năng phục vụ, dẫn đường, giới thiệu văn hóa bản địa và phát triển các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm cộng đồng.

Giải thưởng Du lịch quốc tế BGTW có lịch sử hơn 40 năm, ghi nhận các dự án và sáng kiến du lịch qua ba hạng mục: tại Anh, tại châu Âu và tại các khu vực còn lại trên thế giới. Các dự án do thành viên BGTW đề xuất, được xác minh trước khi đưa ra để thành viên bình chọn.

Theo lịch công bố, những dự án chiến thắng sẽ được xướng tên tại tiệc trao giải thường niên BGTW ngày 2/11/2026 ở The Underglobe, London, Anh. Các dự án vào chung kết nhưng không chiến thắng sẽ nhận chứng nhận “Finalist”; những dự án trong danh sách đề cử dài không vào chung kết được trao chứng nhận “Merit”.