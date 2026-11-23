Mẫu siêu xe Hồng Kỳ S9 - Ảnh: China Daily.

Ông Xu Liuping, khi đó là Chủ tịch của FAW Group - tập đoàn mẹ sở hữu thương hiệu xe sang Trung Quốc này - thông báo hãng bắt đầu nhận đơn đặt hàng trên toàn cầu cho lô sản xuất đầu tiên gồm 99 chiếc.

Hồng Kỳ S9 được giới thiệu sở hữu công suất hơn 1.400 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chưa đầy hai giây và tốc độ tối đa vượt mốc 400 km/h. Mức giá được công bố cho mẫu xe này là 1,45 triệu USD.

Tham vọng của FAW không chỉ dừng lại ở một mẫu xe duy nhất. FAW cùng Silk EV, một công ty khởi nghiệp về thiết kế ô tô của Mỹ, đã lên kế hoạch đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,5 tỷ USD, vào các cơ sở nghiên cứu và sản xuất tại Trung Quốc và Italy, với mục tiêu giúp Hồng Kỳ đặt chân vào thị trường siêu xe đang nằm dưới sự thống trị của những cái tên như Ferrari và Lamborghini.

Nhưng theo tạp chí tài chính Caixin, đã hơn 5 năm trôi qua, S9 vẫn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt hay bàn giao như dự kiến. Nhà máy tại Italy thậm chí còn chưa từng được xây dựng. Quan hệ đối tác này đã đổ vỡ, dẫn đến các khoản nợ chưa thanh toán, các vụ thanh lý tài sản theo lệnh tòa án và các thủ tục trọng tài.

Sự thất bại của liên doanh này làm nổi bật những rủi ro từ một mô hình kết hợp giữa thương hiệu Hồng Kỳ, nguồn vốn từ nước ngoài và chuyên môn kỹ thuật ô tô từ Italy. FAW đã góp vốn bằng quyền sử dụng thương hiệu thay vì tiền mặt để đổi lấy một tỷ lệ cổ phần thiểu số, khiến phía đối tác phải chịu trách nhiệm về phần lớn nguồn vốn đầu tư. Hiện tại, các đơn vị thanh lý tài sản đang tiến hành điều tra cách thức sử dụng số tiền của các nhà đầu tư và xem xét những gì có thể thu hồi được.

THAM VỌNG SIÊU XE CỦA FAW

Sau khi trở thành Chủ tịch vào tháng 8/2017, ông Xu Liuping đã biến Hồng Kỳ thành trọng tâm trong kế hoạch tái cấu trúc FAW. Dù sở hữu vị thế đặc biệt tại Trung Quốc, thương hiệu này từ lâu đã gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng cá nhân. Vào tháng 1/2018, ông Xu công bố chiến lược xây dựng Hồng Kỳ thành một thương hiệu xe sang hàng đầu của Trung Quốc với tầm ảnh hưởng trên toàn cầu. Doanh số của Hồng Kỳ đã tăng từ khoảng 33.000 xe vào năm 2018 lên hơn 300.000 xe vào năm 2021. FAW muốn bổ sung thêm vào danh mục các dòng xe sedan và xe thể thao đa dụng (SUV) của mình những mẫu xe thể thao cao cấp, nhằm phô diễn năng lực kỹ thuật và thiết kế của thương hiệu.

Mẫu xe ý tưởng Hồng Kỳ S9 lần đầu ra mắt tại Triển lãm ô tô Frankfurt vào tháng 9/2019. Để đưa mẫu xe này vào sản xuất, FAW đã tìm đến Silk EV, công ty được doanh nhân người Mỹ Jonathan Krane thành lập một năm trước đó.

Ông Krane có kinh nghiệm kinh doanh dày dặn tại Trung Quốc, nhưng lại thiếu chuyên môn trong việc phát triển hoặc sản xuất ô tô hoàn chỉnh. Tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử nghệ thuật tại Đại học Connecticut, ông đã thành lập công ty Emma Entertainment có trụ sở tại Bắc Kinh vào năm 2004. Doanh nghiệp này chuyên tổ chức các buổi hòa nhạc và phân phối vé, từng tham gia tổ chức các buổi biểu diễn tại Trung Quốc cho các nghệ sĩ quốc tế như The Rolling Stones, Backstreet Boys và nhiều tên tuổi khác. Sau khi bán lại doanh nghiệp và trở về Mỹ, ông Krane chuyển sang lĩnh vực tài chính. Năm 2013, ông thành lập KraneShares, một công ty chuyên về các quỹ ETF cung cấp cơ hội đầu tư vào thị trường Trung Quốc.

Tháng 4 năm 2020, Silk EV, FAW và chính quyền thành phố Trường Xuân đã ký một bản ghi nhớ ý định, trong đó phác thảo kế hoạch đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ trong vòng 5 năm. Một thỏa thuận đầu tư được ký kết vào tháng 2/2021 đã chính thức khởi động dự án Silk-FAW.

Liên doanh này đã chiêu mộ nhiều nhân sự cấp cao nổi tiếng trong ngành ô tô. Cựu giám đốc thiết kế của tập đoàn Volkswagen, ông Walter de Silva, đảm nhận vị trí Phó chủ tịch phụ trách thiết kế, giám sát các mẫu xe thuộc dòng S của thương hiệu Hồng Kỳ. Cựu CEO của Ferrari, ông Amedeo Felisa, cũng tham gia với vai trò cố vấn cấp cao.

Giới chức Italy đã hoan nghênh vụ đầu tư của liên doanh Silk-FAW vào “Thung lũng Ô tô" (Motor Valley) của nước này - nơi đặt trụ sở của các hãng xe danh tiếng như Ferrari, Lamborghini và Maserati. Vào tháng 5/2021, chính quyền vùng Emilia-Romagna công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy và trung tâm nghiên cứu của liên doanh tại Gavassa, ngoại ô Reggio Emilia. Dự án với quy mô khoảng 320.000 mét vuông này được kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng 1.000 việc làm.

NHÀ MÁY CHƯA TỪNG ĐƯỢC XÂY DỰNG

Đến tháng 3/2022, các nhà lập pháp địa phương bắt đầu đặt câu hỏi về việc dự án vẫn chưa được khởi công, cùng với những trì hoãn liên tục trong quá trình mua lại đất đai. Trong cuộc họp với các quan chức địa phương vào cuối tháng 7 năm nay, ông Krane cùng ban lãnh đạo liên doanh đã cam kết hoàn tất việc mua đất vào ngày 5/8 và tổ chức lễ khởi công vào đầu tháng 9. Một đại diện từ hội đồng quản trị của FAW cũng tham dự cuộc họp này.

Cả hai thời hạn trên đều không được tuân thủ. Đầu tháng 9/2022, các chủ đất chia sẻ với một tờ báo địa phương rằng họ vẫn chưa nhận được thông báo về việc hoàn tất giao dịch mua bán. Do không biết khi nào thương vụ mới hoàn tất, họ đã quyết định gieo trồng ngô và lúa mì để thu hoạch cho mùa vụ năm sau.

Những khó khăn về tài chính cũng bắt đầu xuất hiện. Vào tháng 8/2022, truyền thông Italy đưa tin rằng 17 nhân viên của Silk-FAW đang đòi các khoản lương chưa được thanh toán. Đến tháng 2/2023, chi nhánh của Silk-FAW tại Italy đã chính thức thông báo với chính quyền khu vực về việc từ bỏ thỏa thuận đầu tư.

Vào tháng 1/2024, 10 cựu nhân viên đã đệ đơn khiếu nại hình sự, cáo buộc ông Krane, các nhà điều hành khác và các luật sư liên quan về hành vi gian lận và cố tình trốn tránh nghĩa vụ nợ, bao gồm các khoản tiền lương chưa thanh toán trị giá khoảng 350.000 euro. Luật sư của các cựu nhân viên này cho biết các lệnh chuyển khoản ngân hàng do Krane ký đã không thực sự dẫn đến việc thanh toán, làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu này. Vào tháng 10 năm đó, vị luật sư xác nhận rằng tiền lương đã được thanh toán và cho biết đơn khiếu nại sẽ được rút lại.

Vào tháng 5/2024, một tòa án tại Italy đã ra quyết định thanh lý tư pháp đối với Silk Sports Car Company - công ty vận hành dự án liên doanh này. Kể từ đó, khu đất đặt nhà máy đã được quy hoạch cho mục đích khác. Truyền thông địa phương đưa tin vào tháng 3/2026 rằng tập đoàn bất động sản công nghiệp VGP của Bỉ đã mua lại phần đất chính để phát triển các nhà kho và cơ sở hạ tầng logistics.

NHỮNG KHOẢN NỢ CHỒNG CHẤT

Việc Silk EV phụ thuộc vào các khoản vay, ngay cả cho các hoạt động vận hành thường nhật, hoàn toàn trái ngược với những kế hoạch đầu tư mà liên doanh này từng công bố.

Vào tháng 3/2021, Silk-FAW cho biết 6 tổ chức tài chính Trung Quốc - bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc - đã đồng ý hỗ trợ các cơ sở của liên doanh tại Trung Quốc và Italy với tư cách là đối tác chiến lược. Tuy nhiên, phía công ty không tiết lộ quy mô cấp vốn, và các thông tin được công bố cũng không cho thấy chính xác số vốn mà các ngân hàng này đã cung cấp.

Trước đó hai tháng, Ideanomics, một công ty niêm yết tại Mỹ, đã cho Silk EV vay 15 triệu USD, với thời hạn hoàn trả là một năm. Silk EV đã bỏ lỡ thời hạn thanh toán vào tháng 1/2022, đồng thời không thực hiện khoản thanh toán 2 triệu USD theo yêu cầu trong quá trình đàm phán gia hạn nợ.

Ideanomics đã khởi kiện tại New York vào tháng 4/2022 và giành được phán quyết yêu cầu thanh toán khoảng 16,4 triệu USD vào tháng 8 cùng năm. Trong khi đó, Silk-FAW vẫn tiếp tục trấn an các quan chức Italy rằng việc mua đất và xây dựng nhà máy sắp sửa được triển khai.

Ngoài ra, hai nhà đầu tư người Italy cũng đã cung cấp 5,2 triệu euro dưới hình thức tài trợ chuyển đổi trong năm 2021. Các khoản vay này có thể được chuyển đổi thành cổ phần nếu Silk EV huy động được ít nhất 40 triệu euro thông qua các vòng gọi vốn cổ phần hợp lệ trước khi đến hạn thanh toán.

Tập đoàn FAW của Trung Quốc và công ty khởi nghiệp thiết kế ô tô Silk EV của Mỹ từng lên kế hoạch đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) vào các cơ sở nghiên cứu và sản xuất mẫu xe Hồng Kỳ S9 tại Trung Quốc và Ý. Tuy nhiên, quan hệ đối tác này đã đổ vỡ, dẫn đến các khoản nợ chưa thanh toán, các vụ thanh lý tài sản theo lệnh tòa và các thủ tục trọng tài.

Silk EV khẳng định họ đã đáp ứng các điều kiện cần thiết và không có nghĩa vụ phải hoàn trả các khoản vay. Dù các nhà đầu tư đã yêu cầu cung cấp bằng chứng, tranh chấp vẫn không được giải quyết. Vào tháng 8/2023, Silk EV cam kết hoàn trả 5,3 triệu euro cho một nhà đầu tư theo hình thức trả góp, nhưng sau đó lại không thực hiện đúng thỏa thuận này.

Cả hai nhà đầu tư người ITaly đã đệ đơn kiện tại Mỹ vào tháng 1/2024. Phía Silk EV lập luận rằng khoản nợ đã được chuyển đổi thành vốn cổ phần, và việc họ đồng ý hoàn trả trước đó chỉ là do áp lực từ quá trình kiện tụng. Tòa án đã bác bỏ lập luận này và vào tháng 5, ra phán quyết buộc Silk EV phải thanh toán khoảng 6,58 triệu USD, bao gồm cả tiền lãi và chi phí pháp lý.

Vào tháng 9/2021, Krane cũng đã vay cá nhân 3,5 triệu USD từ công ty đầu tư tư nhân JK3 Partners với lãi suất hàng năm là 18%, với lý do số tiền này sẽ hỗ trợ các hoạt động ngắn hạn của Silk EV. Ông đã không thể hoàn trả khoản vay đúng hạn và phải đến tháng 8/2025 mới giải quyết xong số nợ này.

Do không thể thu hồi nợ, các chủ nợ người Italy đã yêu cầu thanh lý hai thực thể tại Quần đảo Cayman vốn được thành lập để cấp vốn cho các hoạt động của liên doanh Silk-FAW. Vào tháng 12/2025, một tòa án tại Quần đảo Cayman đã ra lệnh giải thể cả hai thực thể đó và chỉ định hai chuyên gia từ công ty FTI Consulting làm đơn vị thanh lý.

Theo thông tin tài chính do ôngKrane cung cấp, giá trị sổ sách của các tài sản thuộc các thực thể này đạt khoảng 47,27 triệu USD. Trong đó, hơn 30 triệu USD liên quan đến phía Italy, hơn 5 triệu USD liên quan đến Trung Quốc và hơn 11 triệu USD là các khoản chi phí được ghi nhận dưới dạng tài sản.

Giá trị thực tế có thể thu hồi được có lẽ thấp hơn nhiều. Ông Krane ước tính rằng các khoản đầu tư tại Trung Quốc và Ý gần như không thể thu hồi. Đơn vị vận hành tại ITaly đang trong quá trình thanh lý, trong khi dự án tại Trung Quốc chưa bao giờ thực sự đi vào hoạt động hoàn chỉnh. Tài sản duy nhất tại Mỹ mà các đơn vị thanh lý có thể xác nhận chỉ là khoản tiền tạm ứng 10.000 USD đang được một công ty luật nắm giữ.

NHỮNG RỦI RO CÒN TỒN TẠI

Theo kế hoạch sở hữu ban đầu, Silk EV dự kiến góp 1 tỷ nhân dân tệ thông qua một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn để nắm giữ 85% cổ phần tại công ty mẹ đặt ở Cayman Islands là Silk Sport Car Company Group Ltd. FAW sẽ nắm giữ 15% còn lại thông qua một công ty con tại Hồng Kông, với hình thức đóng góp là quyền sử dụng thương hiệu Hồng Kỳ trong 10 năm thay vì góp vốn bằng tiền mặt.

Cấu trúc này cho phép FAW chia sẻ rủi ro đầu tư khi gia nhập một thị trường đòi hỏi chi phí cao nhưng có quy mô tiêu thụ hạn chế. Tuy nhiên, ngay từ tháng 4/2020, những người trong ngành đã bắt đầu đặt nghi vấn về năng lực kỹ thuật cũng như khả năng huy động vốn của Silk EV.

Các bên thanh lý cũng đặt nghi vấn về các giao dịch tài chính của ông Krane với các thực thể tại Quần đảo Cayman. Ông này đã đệ trình yêu cầu đòi lại khoảng 15,9 triệu USD, được cho là các khoản vay mà ông đã cung cấp cho các thực thể đó. Một số tài liệu chứng minh có ghi ngày tháng từ tháng 6/2018, trong khi thực tế các thực thể này mãi đến tháng 5/2020 mới được thành lập.

Theo các bên thanh lý, ông Krane đã nhận hơn 14 triệu USD từ các công ty này dưới danh nghĩa hoàn trả các khoản vay. Một thỏa thuận được đưa ra để chứng minh cho yêu cầu của ông có ghi ngày 10/11/2025 - tức 5 ngày sau khi các chủ nợ nộp đơn yêu cầu thanh lý công ty. Tuy nhiên, một số khoản tiền đã được rút ra vào đúng thời điểm hoặc ngay sau khi các nhà đầu tư bên ngoài chuyển tiền vào tài khoản của công ty.

Các đơn vị thanh lý đặt nghi vấn về tính hợp lệ của các khoản vay dành cho người nội bộ, liệu tiền của nhà đầu tư có được sử dụng để hoàn trả cho Krane hay không, và liệu những người nội bộ có nhận được sự ưu đãi đặc biệt nào khi các doanh nghiệp rơi vào khó khăn tài chính hay không. Những câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp.

Tính đến tháng 10 năm nay, dù đã nhiều lần yêu cầu, các đơn vị thanh lý vẫn chưa nhận được đầy đủ hồ sơ ngân hàng và tài chính, khiến họ không thể xác định được danh tính của tất cả các chủ nợ và nhà đầu tư. Ngày 23/10, các đơn vị thanh lý tài sản đã đệ đơn xin lệnh triệu tập đối với Krane và Citibank nhằm thu thập các hồ sơ tài khoản, thông tin giao dịch chuyển tiền và tài liệu vay vốn từ tháng 6/2018 trở đi.

Mức độ rủi ro cuối cùng đối với FAW cũng vẫn chưa rõ ràng. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng thương hiệu đã giúp FAW hạn chế cam kết bằng tiền mặt ban đầu, nhưng những thất bại liên tiếp trong việc sản xuất và bàn giao mẫu xe S9 có thể gây tổn hại đến uy tín của hãng. Quyền sở hữu đối với các thiết kế và công nghệ của dự án, cũng như khả năng của FAW trong việc sử dụng những thiết kế và công nghệ - cũng vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Mẫu xe S9 hiện không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm trực tuyến của Hồng Kỳ. Ông Xu, người từng quảng bá mẫu xe này tại triển lãm ô tô Thượng Hải, đã rời FAW vào năm 2023. Tháng 5/2026, các cơ quan kỷ luật và chống tham nhũng cấp cao của Trung Quốc đã tiến hành điều tra ông Xu vì nghi vấn ông có những vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật và pháp luật.

Về phần mình, ông Krane vẫn tiếp tục hoạt động trên thị trường tài chính. Tại một sự kiện ở New York vào ngày 20/7/2026, nhà sáng lập của KraneShares đã thảo luận về định giá các tài sản Trung Quốc cũng như các cơ hội đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho rằng các tài sản Trung Quốc hiện đang "bị định giá thấp hơn giá trị thực".