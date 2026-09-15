Dự án sân bay Long Thành thi công vượt 81,4% sản lượng

Đây là kết quả cho thấy khối lượng công việc rất lớn của dự án đã được hoàn thành, tạo nền tảng để các nhà thầu tập trung cho những hạng mục còn lại trong những tháng cuối năm 2026.

Đồng bộ giải pháp đẩy nhanh tiến độ

Theo ACV, đến nay về hạ tầng kỹ thuật nền tảng với nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, tạo tiền đề để triển khai đồng bộ các công việc phục vụ khai thác. Đáng chú ý là việc đóng điện thành công trạm 110kV vào trạm PWR ngày 9-6-2026 và tính đến giữa tháng 7-2026, nguồn điện 22kV đã được thông tuyến dọc hệ thống hầm kỹ thuật (Tunnel line 3, 4) đến các trạm biến áp khu vực và Trung tâm năng lượng (ECS).

Các đơn vị tranh thủ thi công mặt đường trục chính khi nắng ráo. Ảnh: LÊ XUÂN

Riêng tại nhà ga hành khách, hệ thống điện hạ thế đã nghiệm thu đóng điện đạt 85% khối lượng, sẵn sàng cho công tác thử nghiệm đơn động, liên động các hệ thống MEPF và thiết bị công nghệ.

Lắp đặt thiết bị tại khu vực ống lồng, nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: LÊ XUÂN

Cùng với hạ tầng giao thông kết nối đã được nghiệm thu (tuyến số 1 và số 2), hạ tầng viễn thông và điều hành cũng đã thông tuyến máng cáp tại các Tunnel kỹ thuật, tạo tiền đề triển khai lắp đặt hệ thống cáp cấu trúc (SCS) và các thiết bị đầu cuối cho mạng khu vực sân bay.

Đối với những gói thầu là đường găng tiến độ của dự án như: Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không, nhà ga hành khách…, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang quyết liệt đôn đốc, điều phối nguồn lực, yêu cầu nhà thầu tập trung thi công để hoàn thành vào cuối tháng 11-2026.

Bên cạnh các hạng mục quan trọng tại sân bay, công tác hoàn thiện hai đường cất hạ cánh đang được tập trung cao độ. Hiện, đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thành, đủ điều kiện khai thác trong khi đường cất hạ cánh số 2 cũng cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 9-2026, tiếp đó, công tác bay hiệu chuẩn dự kiến được thực hiện ngay trong tháng 10-2026.

Việc sớm hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 và triển khai bay hiệu chuẩn là những bước quan trọng để đẩy nhanh tiến độ chung toàn dự án.

Đối với hệ thống đường giao thông nội cảng, đến nay trục chính đã lắp đặt đèn đường, vỉa hè, trồng cây xanh. Tuyến này đã cơ bản thông từ đường T1 qua cầu cạn, tiếp cận trực tiếp khu vực nhà ga hành khách, tạo điều kiện để tổ chức giao thông, vận hành thử nghiệm và tiếp tục hiệu chỉnh trong quá trình khai thác thương mại ban đầu.

Khai thác thương mại vào cuối năm 2026

Cùng với khối lượng đã hoàn thành, dự án đang từng bước được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn nước rút để vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và chất lượng.

Các khó khăn có thể kể đến như thiếu nhân lực chuyên môn kỹ thuật cho công tác thi công hoàn thiện sân bay, mưa lớn kéo dài làm gián đoạn thi công đổ nhựa mặt đường các tuyến giao thông nội cảng…

Nhân viên kỹ thuật được tăng cường làm việc trong giai đoạn nước rút. Ảnh: LÊ XUÂN

Hiện lãnh đạo ACV, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành đang tập trung cao độ cho công tác điều phối nhân lực, thiết bị và tăng cường năng lực thi công của các nhà thầu, trong đó ưu tiên phối hợp giữa các đơn vị nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo, ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình thi công.

Theo lãnh đạo ACV, trong thời gian tới sẽ triển khai kiểm soát tiến độ theo ngày/tuần, tập trung nguồn lực cho các hạng mục trên đường găng và các hạng mục ưu tiên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về nguồn lực, mặt bằng, kỹ thuật, quyết tâm bảo đảm tiến độ hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch và mục tiêu đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác cuối năm 2026.

Ghi nhận tại công trường dự án, nhiều hạng mục quan trọng, các vị trí thi công đang triển khai 3 ca, 4 kíp, với tổng số nhân sự gần 7.400 người. Trong đó, ca đêm duy trì hơn 3.000 nhân công tăng tốc làm việc ở các vị trí như lắp đặt trần, cài đặt máy móc, dây chuyền công nghệ trong nhà ga.