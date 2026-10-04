Dự án Sân bay Long Thành: Phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn mới đưa vào khai thác

Trước đó, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế các dự án. Tiếp và tham gia đoàn công tác có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Đề xuất khai thác một phần dự án từ ngày 24-12

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết: Sân bay Long Thành đang được triển khai đồng bộ 4 dự án thành phần, cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối bằng đường bộ, đường sắt và đường sắt đô thị.

Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam báo cáo tiến độ thi công công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác. Ảnh: Phạm Tùng

Trong đó, Dự án Thành phần 1 gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước như: hải quan, công an, cảng vụ… đã được triển khai đồng bộ, cơ bản hoàn thành hạ tầng phục vụ sân bay khi đưa vào khai thác.

“Tiến độ rất quan trọng nhưng không vì tiến độ mà ảnh hưởng chất lượng công trình. Chất lượng công trình là quan trọng nhất” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Dự án Thành phần 2 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, gồm đài kiểm soát không lưu và các trang thiết bị hàng không chuyên dụng, đã hoàn thiện các hạng mục chính. Trong khi đó, Dự án Thành phần 4 đang triển khai đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Đối với Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư bao gồm: nhà ga hành khách, đường cất - hạ cánh, sân đỗ và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng. Sản lượng thi công toàn dự án hiện đạt hơn 80% giá trị hợp đồng. Các hạng mục của dự án đang được hoàn thiện, vận hành thử trong tháng 10 và tháng 11.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc về tiến độ Dự án Sân bay Long Thành và các tuyến giao thông kết nối. Ảnh: Phạm Tùng

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV, Dự án Thành phần 3 có 16 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, 12/16 gói thầu cơ bản đáp ứng các điều kiện về tiến độ phục vụ mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong tháng 12-2026. “Về thời điểm đưa sân bay vào vận hành thương mại, ACV đề xuất đưa vào khai thác một phần dự án từ ngày 24-12-2026. ACV sẽ có văn bản báo cáo chính thức lên Chính phủ, đồng thời nội dung này cũng thông tin đến các hãng hàng không để chủ động xây dựng kịch bản khai thác” - ông Nguyễn Đức Hùng cho biết.

Cụ thể hóa đề xuất khai thác

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, đối với đề xuất đưa vào khai thác một phần dự án từ ngày 24-12, ACV phải cụ thể hóa đề xuất này để báo cáo các cơ quan chức năng.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

ACV phải làm rõ, phần đề xuất đưa vào khai thác là phần nào, bao giờ hoàn thành. Đồng thời, làm rõ, đối với phần còn lại của dự án, quá trình thi công hoàn thành có ảnh hưởng đến quá trình khai thác. “ACV phải đề xuất cụ thể. Theo pháp luật xây dựng thì khai thác như thế nào, kịch bản khai thác ra sao, quy trình vận hành thế nào? Bởi đây là vấn đề liên quan đến rất nhiều bộ, ngành, đơn vị. Đơn cử như vấn đề an ninh sân bay sẽ ra sao khi khai thác nhưng vẫn có hàng ngàn người lao động ra, vào thi công dự án” - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà nêu vấn đề.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, dự án hạ tầng giao thông chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, các nhà thầu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Nhiều gói thầu, hạng mục cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên vẫn còn một số nhà thầu, gói thầu còn chậm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các đơn vị liên quan phải chuyển trạng thái tăng tốc, tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng, khối lượng còn lại lớn. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng ngày, từng tuần, từng công việc, từng hạng mục gói thầu. “Không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi, không đùn đẩy trách nhiệm. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay với cơ quan liên quan để giải quyết” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu.

Với đề xuất đưa một phần dự án vào khai thác từ ngày 24-12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Đối với công trình hàng không, chất lượng và an toàn là những yêu cầu quan trọng nhất. Phải đảm bảo các yêu cầu này, lúc đó mới bay. Chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng, yêu cầu an toàn dứt khoát không bay.