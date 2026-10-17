Dự án rác thải chậm tiến độ ở Huế: Chủ đầu tư bị kỷ luật, nhà thầu liên tiếp bị chấm dứt hợp đồng

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, Dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế” được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ) phê duyệt với tổng mức đầu tư 85,79 tỷ đồng, gồm 44,965 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, phần còn lại từ ngân sách địa phương.

Dự án sau nhiều năm triển khai vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, gia hạn, dự án vẫn chưa hoàn thành, chưa thể đưa vào vận hành đồng bộ.

Liên quan đến dự án này, ngày 17/10, theo thông tin từ Thành ủy Huế, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Tp.Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận cho thấy, Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Tp.Huế đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát và chưa thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo đối với việc quản lý, triển khai dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt.

Những tồn tại, vướng mắc kéo dài không được lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, làm giảm hiệu quả đầu tư ngân sách, đồng thời dẫn đến các vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Tp.Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, liên quan đến dự án, tại gói thầu số 22, gồm các hạng mục nhà điều hành, nhà xe, sân bê tông và trạm cân, chủ đầu tư đã chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh do chậm tiến độ.

Không chỉ tại dự án xử lý rác thải, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh còn bị chấm dứt hợp đồng tại nhiều công trình khác trên địa bàn Tp.Huế.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh bị chấm dứt hợp đồng tại dự án cải tạo trường Quốc học Huế vì vi phạm tiến độ.

Ngày 17/10, thông tin từ Hệ thộng mang đấu thầu Quốc gia, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực kinh tế, công nghiệp Tp.Huế vừa chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp này đối với gói thầu số 05, thi công toàn bộ phần xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp An Hòa giai đoạn 9 (đợt 4).

Theo chủ đầu tư, trong quá trình triển khai, nhà thầu nhiều lần bị nhắc nhở, đôn đốc và đã chịu hai quyết định xử phạt vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, tiến độ thi công vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Đến ngày 24/9/2026, giá trị khối lượng thực hiện của nhà thầu đạt hơn 3,25 tỷ đồng, tương đương khoảng 56,13% giá trị hợp đồng. Qua kiểm tra, chủ đầu tư xác định nhà thầu không huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị theo cam kết; một số hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu và công trình bị bỏ dở.

Do nhà thầu vi phạm nghiêm trọng tiến độ, không bảo đảm nghĩa vụ theo hợp đồng, chủ đầu tư quyết định chấm dứt hợp đồng đã ký ngày 24/4/2025 cùng các phụ lục liên quan.

Trước đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 Tp.Huế (nay hợp nhất là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương) cũng đã chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh tại gói thầu số 11 thuộc dự án Trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025 tại huyện Quảng Điền.

Gói thầu này gồm chi phí xây dựng Trường THCS Đặng Hữu Phổ và Trường Tiểu học Quảng Ngạn. Lý do chấm dứt hợp đồng là nhà thầu không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, vi phạm nghiêm trọng tiến độ thi công theo từng tuần, tháng và quý.

Ngoài ra, cuối tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp này còn bị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Tp.Huế chấm dứt thi công tại dự án cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường THPT chuyên Quốc học Huế do không bảo đảm tiến độ.