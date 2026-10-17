Dự án quốc tế 'Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa': Chặng đường xuyên Việt thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn, Giám đốc Dự án, Phó Hiệu trưởng phụ trách chính sách thanh niên và công tác giáo dục của MSLU Innara Guseinova phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Quang Sơn)

Trong mười ngày qua, đoàn chuyên gia của Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Matxcova đã đi từ Bắc vào Nam Việt Nam theo lộ trình Hà Nội – Thái Nguyên – Hải Phòng – Đà Nẵng – Huế – Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng quãng đường hơn 1.860 km, với tám địa điểm tổ chức và hơn 800 thầy cô, sinh viên, học sinh, phiên dịch tiếng Nga và các nhà Nga ngữ học tham gia.

Ngày 6 tháng 10, Dự án được bắt đầu với Lễ khai mạc chính thức tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Phát biểu chào mừng, Giám đốc Trung tâm Vladimir Murashkin, nhấn mạnh: “Dự án ‘Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa" đã trở thành một truyền thống tốt đẹp và năm nay được triển khai tại 8 địa điểm trên cả nước Việt Nam. Tiếng Nga góp phần gắn kết nhân dân hai nước và mở ra cho thế hệ trẻ Việt Nam cơ hội nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nga để theo học tại các trường đại học hàng đầu của Nga.”

Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Ngữ văn, Giám đốc Dự án, Phó Hiệu trưởng phụ trách chính sách thanh niên và công tác giáo dục của MSLU Innara Guseinova nhấn mạnh: “Hợp tác giáo dục và văn hóa là nền tảng cho quan hệ giữa hai nước. Đối với trường đại học của chúng tôi, việc triển khai Dự án này trên đất nước Việt Nam hiếu khách là một niềm vinh dự lớn. Tiếng Nga tại Việt Nam là một cầu nối sống động kết nối sinh viên, giảng viên và các chuyên gia tương lai trong mọi lĩnh vực”.

Bà nhấn mạnh, trong chuyến thăm chính thức tháng 5/2025, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga tháng 9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin đã khẳng định tính chất đặc biệt và tin cậy của quan hệ hai nước. Cường độ đối thoại thường xuyên ở cấp cao nhất giữa hai nước là sự bảo đảm để hợp tác trong lĩnh vực nhân văn nhận được sự ủng hộ thực chất. Tuyên bố chung năm 2025 đã ghi nhận thỏa thuận tổ chức Năm hợp tác Khoa học và Giáo dục 2026, mở ra những cơ hội đặc biệt cho trao đổi học thuật, nghiên cứu chung trong lĩnh vực khoa học, công nghệ số và đào tạo nhân lực trình độ cao. Tiếng Nga ở đây là chìa khóa để tiếp cận giáo dục và khoa học Nga.

Dự án có mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Nga, dịch thuật, nghiên cứu ngôn ngữ, tăng cường sự kết nối trong cộng đồng chuyên môn gồm các nhà Nga ngữ học, các biên, phiên dịch, các dịch giả, đáp ứng nhu cầu học tiếng Nga, cũng như góp phần nâng cao sự hiểu biết về nước Nga, văn hóa, khoa học và giáo dục Nga ở Việt Nam.

Buổi gặp gỡ giữa đoàn công tác MSLU và Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Thái Nguyên ngày 8/10/2026. Đại diện phía Nga có GS.TS. Innara Guseynova, Phó Hiệu trưởng phụ trách chính sách thanh niên và công tác giáo dục; phía Việt Nam có Hiệu trưởng Trần Văn Hưng cùng các thầy cô của nhà trường. (Ảnh: Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên)

Bà Innara Guseinova cho biết MSLU triển khai với Việt Nam không chỉ dự án giáo dục có tính khai mở này, mà còn cả một hệ thống hoàn chỉnh về trao đổi học thuật và quan hệ đối tác giữa các trường đại học. Tháng 11/2025, MSLU đã tổ chức tại Hà Nội “Tuần lễ Quốc tế tiếng Nga tại châu Á”, một diễn đàn với các khóa học bồi dưỡng nâng cao trình độ dành cho các giảng viên tiếng Nga như ngoại ngữ đến từ các nước châu Á.

Điều phối viên chương trình, bà Olga Evtushenko, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn cho biết chương trình được thiết kế dành cho ba nhóm đối tượng: những người mới bắt đầu học tiếng Nga như một ngoại ngữ; sinh viên định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Nga như tiếng nước ngoài; và các giảng viên của trường đại học quan tâm đến việc nâng cao kiến thức về tiếng Nga, văn học và văn hóa Nga.

Nội dung trọng tâm là các chuyên đề bài giảng và hội thảo thực hành khoa học-phương pháp giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ và lý thuyết dịch thuật; những vấn đề thời sự trong ngôn ngữ, văn học và văn hóa Nga; các bài học mở về kỹ năng nghe và thơ thị giác; cuộc thi đố vui ngôn ngữ “Tàu tốc hành Nga”, các cuộc thi cá nhân dành cho người đọc diễn cảm, triển lãm đa phương tiện về tài liệu khoa giáo.

Giảng viên MSLU và các học sinh Trường Trung học Phổ thông (THPT) chuyên Trần Phú, Hải Phòng, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Hoàng Hoa)

Trên cơ sở đó, đoàn công tác của Trường Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ quốc gia Mátxcơva (MSLU và các đối tác Việt Nam, là các trường phổ thông, đại học hàng đầu của Việt Nam, đã có những hoạt động giao lưu trực tiếp, đa dạng, đáp ứng những nhu cầu thiết thực của các trường ở Việt Nam.

Các hoạt động diễn ra theo hình thức đối thoại cởi mở. Người tham gia tích cực thảo luận, đặt câu hỏi và trao đổi ý kiến, phù hợp với mục tiêu cốt lõi của Dự án là khơi dậy niềm hứng thú học tiếng Nga. Các chuỗi bài giảng và hội thảo đã được tổ chức, tập trung vào những vấn đề cấp bách của tiếng Nga, văn học và văn hóa Nga, cũng như phương pháp giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ. Các giảng viên của các trường đại học tham gia chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Ban tổ chức cũng tổ chức các cuộc thi dành cho sinh viên như thi đọc diễn cảm và đố vui tương tác. Thông qua các hoạt động này, các sinh viên Việt Nam học tiếng Nga có cơ hội thể hiện kỹ năng viết, đọc, nói tiếng Nga, đồng thời kiểm tra kiến thức về văn hóa Nga.

Tại Hà Nội, đoàn đã có buổi làm việc với các đối tác truyền thống là Khoa Tiếng Nga tại Đại học Hà Nội, và Trường Đại học Ngoại ngữ, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên Nga của Trường MSLU thực tập tại trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng hỗ trợ chương trình của đoàn công tác ngày 12/10/2026. (Ảnh: Hoàng Hoa)

Tại Thái Nguyên, đoàn đã có buổi giao lưu tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Hiện nay có ba học sinh tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Thái Nguyên đang học tập tại MSLU. Hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Trường THPT Chuyên Thái Nguyên và Trường Dự bị Đại học thuộc Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Mátxcơva, mở rộng sự tham gia của học sinh Trường Chuyên Thái Nguyên tại các Kỳ thi Olympic Ngôn ngữ Á-Âu dành cho học sinh quốc tế, ở nội dung tiếng Nga như một ngoại ngữ, trong đó có cuộc thi vào giữa tháng 11 năm nay.

Tại Hải Phòng, lần đầu tiên một dự án tiếng Nga quy mô như vậy được tổ chức tại Trường THPT chuyên Trần Phú. Hai bên đã bày tỏ sự quan tâm tới hợp tác trong lĩnh vực tiếng Nga, thu hút học sinh trường THPT chuyên Trần Phú sang học tại các trường đại học của Nga, cụ thể là MSLU – trung tâm đào tạo phiên dịch, chuyên gia trong lĩnh vực ngôn ngữ hàng đầu (40 ngôn ngữ) của nước Nga.

Tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, các sinh viên Nga của MSLU đang thực tập tại Đại học Đà Nẵng đã đảm nhiệm việc phiên dịch tại buổi làm việc và hỗ trợ chương trình tại Trường.

Tại Huế, các giảng viên của Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Mátxcơva đã có các buổi giảng tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Lần đầu tiên một dự án quốc tế quy mô về tiếng Nga đã tới với đất cố đô.

Các giảng viên của Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Mátxcơva và sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày 13/10/2026. (Ảnh: Hoàng Hoa)

Tại điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công tác, các giảng viên Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Mátxcơva đã triển khai chương trình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Một buổi làm việc của đoàn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/10/2026.. (Ảnh: Hoàng Hoa)

Ngày 16/10, Lễ bế mạc dự án khoa học – giáo dục quốc tế “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa” đã diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, khép lại hành trình 1860 km của Dự án. Trong các cuộc gặp với lãnh đạo các trường đại học và trường phổ thông Việt Nam, hai bên đã thống nhất tiếp tục phát triển hợp tác trong thời gian tới, bao gồm trao đổi sinh viên và giảng viên, tổ chức trại hè tiếng Nga, triển khai các nghiên cứu chung và tạo điều kiện để học sinh Việt Nam tham gia Olympic Ngôn ngữ học Á-Âu quốc tế dành cho học sinh phổ thông. Các đồng nghiệp Việt Nam bày tỏ sự quan tâm lớn đến các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và những chương trình thực tập ngắn hạn tại Nga.

Trong chia sẻ với báo chí, Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Olga Evtushenko, Điều phối viên Dự án nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy đối thoại giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển và để thế hệ tiếp nối chúng ta có thể dễ dàng xây dựng những nhịp cầu kết nối vượt qua mọi biên giới”.