Dự án PlayHi - Hành trình tăng cường tính tự chủ, sáng tạo, đổi mới giáo dục từ giảng đường đại học

Với chương trình Giáo dục Phổ thông được công bố năm 2018, thực tiễn đặt ra yêu cầu thay đổi với ngành sư phạm, nơi đào tạo thế hệ nhà giáo tương lai. Đồng hành cùng sự thay đổi của nền giáo dục Việt Nam, tổ chức phi chính phủ đến từ Vương quốc Bỉ - VVOB tại Việt Nam phối hợp với các đối tác để đưa Học thông qua Chơi (HTQC) vào các trường đại học, thông qua dự án PlayHi (2025 - 2028).

Đây là hướng tiếp cận giáo dục phổ biến trên thế giới, với cốt lõi học sinh được tương tác, trải nghiệm, khám phá và giải quyết vấn đề trong môi trường học tập vui vẻ, có ý nghĩa.

Cô Lê Thị An, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Thái Nguyên, tích hợp HTQC trong giảng dạy trên lớp.

Ông Nguyễn Bảo Châu, Điều phối viên dự án PlayHi, chia sẻ: “Để áp dụng HTQC hiệu quả, giáo viên cần có nhiều thời gian bồi dưỡng, trang bị kỹ năng và thực hành thường xuyên. Sau khi triển khai tích hợp HTQC ở trường tiểu học, chúng tôi nhận thấy cần phải trang bị cho đội ngũ giáo viên tương lai sớm hơn nữa, để sinh viên sư phạm được trải nghiệm, thực hành HTQC ngay từ trên giảng đường.”

VVOB hợp tác cùng hai trong số các trường đại học sư phạm (ĐHSP) hàng đầu là Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, đưa HTQC vào giảng dạy cho hàng ngàn sinh viên sư phạm tiểu học. Đồng thời, Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham gia dự án để thúc đẩy tích hợp và hướng dẫn HTQC tại Việt Nam, làm sâu sắc thêm những hiểu biết về bối cảnh, nhu cầu và thực tiễn đưa HTQC vào đào tạo giáo viên.

Từng bước, dự án được triển khai sâu rộng. Đầu tiên, các giảng viên của Khoa Giáo dục Tiểu học được tham gia bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng điều phối và tổ chức lớp theo hướng HTQC. Song song, các giảng viên phối hợp với chuyên gia của VVOB xây dựng tài liệu về HTQC để phục vụ công tác giảng dạy. Bên cạnh việc đưa HTQC thành học phần lý thuyết riêng, nội dung này cũng được tích hợp ở nhiều môn, tạo ra trải nghiệm học tập HTQC đa dạng cho sinh viên.

Trong các tiết học, giảng viên đóng vai trò tạo cơ hội cho sinh viên chủ động tìm kiếm kiến thức. Hoạt động theo nhóm, các em phân chia nhiệm vụ, khám phá chủ đề, trao đổi, phản biện, rồi cùng thống nhất nội dung trả lời và cách thực hiện.

Lớp học thử nghiệm HTQC tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Giảng viên sẽ điều phối nhịp điệu của lớp học, duy trì mục tiêu cốt lõi của bài học. Dưới sự dẫn dắt của giảng viên, sinh viên thẩm thấu HTQC nhờ trải nghiệm thực hành một cách tự nhiên. Trong học phần lý thuyết, các em được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về HTQC, giúp hoàn thiện tri thức cho các em tự tin vận dụng HTQC linh hoạt, sáng tạo.

Mặt khác, một phần quan trọng của PlayHi là tăng cường kết nối giữa trường đại học và trường tiểu học thực hành. Các giáo viên đã nhuần nhuyễn thực hành HTQC được trau dồi thêm nội dung hướng dẫn thực tập theo và tạo cơ hội cho sinh viên phản tư, cải thiện tiết học của mình.

Gắn bó cùng hành trình của các giảng viên, bà Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Cố vấn Giáo dục của VVOB Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi may mắn được hợp tác với thầy cô giàu kinh nghiệm, không chỉ sở hữu chuyên môn sâu rộng từ nhiều năm giảng dạy, mà còn rất linh hoạt và sẵn sàng đón nhận những đổi mới từ giáo dục quốc tế.”

Chuyến tham quan học hỏi của đoàn giảng viên hai trường đại học sư phạm và chuyên gia VVOB Việt Nam, đến Trường Đại học Khoa học Ứng dụng NHL Stenden tại Hà Lan

Tinh thần tích cực này của các giảng viên sư phạm cũng chính là điểm tiêu biểu được các đồng nghiệp quốc tế ghi nhận. Trong chuyến đi học hỏi tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng NHL Stenden tại Hà Lan vào tháng 04/2026, các thầy cô của hai trường đại học có cơ hội tham gia chuyên sâu vào giáo dục tích hợp HTQC tại nhiều cấp học, trong bối cảnh và quy mô đa dạng.

Việc trực tiếp trải nghiệm HTQC được tích hợp toàn diện đã mang đến nhiều kinh nghiệm quý báu cho các giảng viên. Đại diện trường Đại học NHL Stenden dành cho các thầy cô những ghi nhận tích cực về sự chủ động tham gia học hỏi, tư duy nhanh nhạy, sắc bén về khả năng ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam.

Dự án PlayHi được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phê duyệt vào đầu năm 2026. Trong tháng 8 và tháng 9/2026, Trường ĐHSP Thái Nguyên và Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh đã cùng VVOB tại Việt Nam tổ chức hai sự kiện Ra mắt Dự án PlayHi, chính thức công bố hành trình tích hợp Học thông qua Chơi vào chương trình đào tạo cử nhân sư phạm tại trường. Các sự kiện mở ra diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, chuyên gia giáo dục, giảng viên, giáo viên và và sinh viên cùng trao đổi, thảo luận về thực hành HTQC.

Hoạt động trao đổi trong Hội thảo Khởi động Dự án PlayHi tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tháng 08/2026

Với những phản hồi tích cực, PlayHi ẩn chứa một giấc mơ lớn hơn: đưa HTQC trở thành hướng giáo dục được phổ biến toàn diện tại tám trường ĐHSP lớn nhất cả nước. “Chúng tôi tràn đầy hy vọng, mong chờ được chứng kiến ​​sự chuyển mình trong các lớp học ở Việt Nam, đó mới là thành quả thực sự của công việc này,” ông Châu kết luận.