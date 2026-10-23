Dự án phục vụ APEC 2027 phải hoàn thành các công trình trước ngày 30/6/2027

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: baoangiang.com.vn

Tại cuộc họp họp trực tuyến với UBND tỉnh An Giang về tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các dự án APEC 2027 phải hoàn thành các công trình trước ngày 30/6/2027.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chính phủ cùng với các bộ, ngành, tỉnh An Giang, chủ đầu tư và nhà thầu đã chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, trong quá trình triển khai, các đơn vị gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, các bên đã cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ; những vấn đề vượt thẩm quyền được kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, các vướng mắc cơ bản đã được xử lý, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao tinh thần phối hợp, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn phương thức triển khai phù hợp, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình, dự án phục vụ APEC 2027.

Cụm khách sạn do JW Marriott Marquis và W Hotels vận hành nằm ngay cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, việc hoàn thành các công trình, dự án đúng tiến độ không chỉ bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 mà còn góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc nói riêng trên trường quốc tế sau sự kiện…

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, trong hai ngày qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Qua kiểm tra, các nhà đầu tư, chủ đầu tư và nhà thầu đã ký cam kết hoàn thành các dự án theo tiến độ đã đề ra.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các dự án phục vụ APEC 2027 phải được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm từ 3 đến 6 tháng; mốc thời gian cuối cùng hoàn thành được xác định là ngày 30/6/2027.

Tỉnh yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành công trình đúng thời hạn, đồng thời phấn đấu hoàn thành càng sớm càng tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết, mặc dù quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo tháo gỡ để các dự án được thực hiện thuận lợi, kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm các công trình đáp ứng yêu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027…