Dự án Park City 50ha, 5.000 tỷ gắn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Sau 3 thập kỷ vẫn chưa thể khởi công

Từ liên doanh với nước ngoài đến bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Khu công viên vui chơi giải trí đa chức năng Park City nằm tại khu chức năng số 10, Khu đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, TP.HCM, dọc đường Nguyễn Văn Linh và gần khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Với quy mô khoảng 49,5 ha, dự án được cấp giấy phép đầu tư lần đầu ngày 26/12/1998 cho liên doanh Saigon Max. Liên doanh này được hình thành giữa Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) và Saigon Entertainment Park Holding (S) Pte Ltd (Singapore).

Phối cảnh dự án Khu công viên giải trí đa năng Park City.

Theo quyết định được phê duyệt năm 2001, hơn 493.000 m² đất tại Bình Hưng được thu hồi, trong đó khoảng 461.500 m² được cho Sadeco thuê để xây dựng công viên vui chơi giải trí đa chức năng. Thời hạn thuê đất là 40 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tư.

Sau nhiều lần thay đổi giấy phép đầu tư, đến tháng 7/2009, Park City là tên chính thức của chủ đầu tư dự án và thêm vào đó là hai thành viên góp vốn mới là Indochina Park City Holding 2 (Mỹ) và Indochina Park City Holding 3 (Singapore).

Đến tháng 11/2010, TP.HCM chấp thuận bổ sung chức năng căn hộ cao tầng bên cạnh các hạng mục công viên, thương mại và dịch vụ.

Tháng 6/2015, Gaw Capital Partners, quỹ đầu tư bất động sản có trụ sở tại Hong Kong, mua danh mục gồm bốn bất động sản tại Việt Nam từ Indochina Land Holdings 2 với tổng giá trị 106 triệu USD. Park City là một trong số đó, cùng Indochina Plaza Hanoi, Hyatt Regency Danang và Malibu Villas. Giá trị 106 triệu USD áp dụng cho toàn bộ danh mục, không phải riêng dự án này.

Đến năm 2022, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập thương hiệu King Coffee và người đứng đầu Công ty TNHH TNI King Coffee, được ghi nhận thay ông Trần Anh Vinh giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Park City. Bà đồng thời là người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp tương đương khoảng 70% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Vướng mắc kéo dài

Dự án Khu công viên vui chơi giải trí đa năng Park City tại Khu chức năng số 10, Khu đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, từng được UBND TP.HCM giao Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện vào giữa năm 2016.

Thời điểm đó, dự án đã trải qua nhiều lần thay đổi chủ đầu tư nhưng tiến độ triển khai chậm, tỷ lệ bồi thường, giải phóng mặt bằng thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi. Bên cạnh đó, dự án còn bị phản ánh có nhiều hạng mục xây dựng không phép.

Sau đó, Thanh tra TP.HCM ban hành kết luận thanh tra. Tuy nhiên, đến tháng 11/2018, nhiều nội dung xử lý vẫn chưa hoàn tất. UBND TP.HCM yêu cầu Thanh tra thành phố và UBND huyện Bình Chánh khẩn trương thực hiện kết luận, xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép và kiểm điểm trách nhiệm những tập thể, cá nhân liên quan.

Sau nhiều lần thay đổi giấy phép đầu tư và cơ cấu doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án Park City hiện hoạt động dưới mô hình Công ty TNHH một thành viên Park City. Vốn điều lệ doanh nghiệp cũng ghi nhận thay đổi, giảm từ 1.120 tỷ đồng xuống khoảng 415,3 tỷ đồng vào tháng 6/2017, sau đó tăng lên 760 tỷ đồng vào cuối năm 2022 và đạt hơn 1.120 tỷ đồng vào tháng 3/2023.

Dự án được công bố có tổng mức đầu tư được công bố là 4.960 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư dự kiến là 1.120 tỷ đồng, tương đương khoảng 22,6% tổng vốn đầu tư.

Gần 30 năm vẫn chưa thể khởi công

Theo thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cung cấp cho báo chí vào tháng 10/2024, nhà đầu tư đã tự thương lượng, bồi thường và giải phóng mặt bằng khoảng 14 ha, tương đương 31% tổng diện tích dự án gần 49,5 ha. Phần diện tích còn lại vướng mắc về trình tự, thủ tục bồi thường; tình trạng mua bán nhà đất bằng giấy tay và các công trình xây dựng trên đất dự án cũng khiến quá trình giải phóng mặt bằng thêm phức tạp.

Trước đó, cuối tháng 3/2023, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố đã kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Park City tiếp tục thực hiện dự án.

Giấy phép đầu tư ban đầu của dự án có thời hạn 50 năm kể từ ngày 26/12/1998. Sau gần ba thập kỷ, Park City vẫn chưa chuyển được kế hoạch đầu tư thành công trình thực tế. Tiến độ giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính và việc hoàn thiện thủ tục sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới.