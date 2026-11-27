Động lực tăng trưởng mới cho công nghiệp Hưng Yên

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, với lợi thế kết nối Hà Nội, Hải Phòng và các trung tâm sản xuất lớn, Hưng Yên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh các ngành sản xuất có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao ngày càng được chú trọng, những dự án quy mô lớn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Dự án dự kiến sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất

Một trong những dự án đáng chú ý là nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam tại Khu công nghiệp Hưng Phú, do liên doanh GELEXIMCO – Chery đầu tư. Được xây dựng trên diện tích hơn 380.000 m², với tổng vốn đầu tư 8.125 tỷ đồng và công suất thiết kế 120.000 xe/năm, nhà máy dự kiến khánh thành trong năm nay, chỉ hơn một năm sau lễ động thổ. Dự án được kỳ vọng gia tăng năng lực sản xuất, thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực liên quan và nâng cao vị thế của Hưng Yên trên bản đồ công nghiệp ô tô Việt Nam.

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ

Sản xuất ô tô là ngành có tính liên kết cao, đòi hỏi sự tham gia của nhiều lĩnh vực như cơ khí chính xác, điện – điện tử, linh kiện, vật liệu, logistics và dịch vụ kỹ thuật.

Sự hiện diện của nhà máy ô tô quy mô lớn tại Hưng Yên mở ra cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là những đơn vị sản xuất linh kiện, phụ tùng và cung ứng dịch vụ công nghiệp.

Nhà máy được kỳ vọng tạo điều kiện để thúc đẩy năng lực sản xuất cùng tăng trưởng kinh tế

Việc tham gia chuỗi cung ứng ô tô đặt ra yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và năng lực quản trị. Đây là động lực để doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao năng suất lao động.

Sự phát triển của mạng lưới nhà cung cấp có thể tạo điều kiện hình thành các cụm công nghiệp chuyên ngành tại Hưng Yên và các địa phương lân cận, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp nội địa với đối tác quốc tế.

Về dài hạn, công nghiệp phụ trợ phát triển sẽ tạo nền tảng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tối ưu chi phí sản xuất và gia tăng giá trị của ô tô sản xuất tại Việt Nam.

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho người lao động

Dự án nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam dự kiến tạo hàng nghìn cơ hội việc làm tại Hưng Yên, góp phần gia tăng thu nhập và cải thiện đời sống người lao động. Nhu cầu nhân sự trong các lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện – điện tử, quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng mở ra triển vọng nghề nghiệp cho lực lượng lao động trẻ.

Thông qua hoạt động đào tạo và tiếp cận quy trình sản xuất quốc tế, đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên Việt Nam có thêm điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và phát triển năng lực công nghệ. Nhu cầu lao động gia tăng cũng được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động thương mại, vận tải, lưu trú và các dịch vụ tại khu vực xung quanh nhà máy.

Đầu tư dài hạn, nâng cao năng lực công nghiệp Việt Nam

Việc đầu tư nhà máy sản xuất ô tô tại Hưng Yên thể hiện chiến lược phát triển lâu dài của liên doanh GELEXIMCO – Chery tại thị trường Việt Nam. Phát triển năng lực sản xuất trong nước là bước đi quan trọng nhằm tăng tính chủ động trong chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo tiền đề mở rộng hoạt động xuất khẩu.

Nhà máy là minh chứng rõ nét cho cam kết đầu tư của doanh nghiệp tại Việt Nam

Sự kết hợp giữa nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam với kinh nghiệm sản xuất và nền tảng công nghệ của tập đoàn ô tô quốc tế được kỳ vọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa.

Với định hướng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô của khu vực và thế giới, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa cam kết "Đến Việt Nam – Vì Việt Nam" thông qua đầu tư dài hạn, phát triển năng lực công nghiệp trong nước và đóng góp thiết thực cho kinh tế địa phương.

Thu Hà