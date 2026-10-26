Dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:Khẩn trương thi công chặng nước rút

Nút giao có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Ảnh: THÀNH LÂN

Khẩn trương thi công

Những ngày cuối tháng 10/2026, công trường Dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bước vào giai đoạn tăng tốc. Ghi nhận thực tế cho thấy, tại khu vực cầu vượt, đường dẫn và các nhánh kết nối, công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị được huy động tối đa để triển khai đồng thời nhiều hạng mục.

Kỹ sư Trần Thanh Tân, Chỉ huy trưởng công trường của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco (đơn vị thi công dự án) cho biết, trong những ngày này, cán bộ, kỹ sư thường xuyên bám sát hiện trường, hướng dẫn công nhân tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, đồng thời phối hợp điều động thiết bị, vật liệu để các mũi thi công duy trì hoạt động liên tục.

Từ hoàn thiện lan can, tay vịn cầu vượt, thi công các cấu kiện bê tông đến xử lý nền đường, cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa…, từng tổ, đội đang nỗ lực thực hiện phần việc được giao.

Theo Tổ trưởng công nhân Hồ Ngọc Thi, việc đặt kế hoạch hoàn thành toàn bộ cầu vượt vào ngày 30/11, đòi hỏi các tổ, đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ những phần việc còn lại. Cùng với đó, việc hoàn thiện các hạng mục phải gắn với kiểm tra chất lượng, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật trước khi tổ chức lưu thông.

Những công việc như lắp đặt lan can, hoàn thiện khe nối, bảo dưỡng cấu kiện và xử lý mặt bằng đều cần được thực hiện cẩn trọng, tránh chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Trong giai đoạn nước rút, tiến độ của từng hạng mục có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu thông xe toàn bộ cầu vượt trước ngày 30/11. Bởi vậy, bên cạnh việc tăng cường nhân lực và thiết bị, nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ động phương án ứng phó khi mưa nhiều, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo ông Trần Trung Tuyến, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco (đại diện liên danh nhà thầu), dự án đang được huy động bố trí 8 mũi thi công, với 15 kỹ sư phụ trách kỹ thuật, hàng trăm công nhân và 30 máy móc, thiết bị các loại để triển khai các hạng mục dự án.

Trong đó, mũi thi công cầu vượt tập trung hoàn thiện các phần việc trên cầu. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 7/7 mố, trụ cầu đã hoàn thành kết cấu hạ bộ; 72/72 dầm Super-T đã được lao lắp; 12/12 bản mặt cầu đã hoàn thành. Công tác thi công lan can, tay vịn đang được triển khai, trong đó phần phía phải tuyến đạt 1/2 cầu.

Đây là những khối lượng quan trọng, tạo cơ sở để nhà thầu tập trung hoàn thiện kết cấu mặt cầu, lan can và các hạng mục phục vụ tổ chức giao thông theo kế hoạch.

Cùng với cầu vượt, nhà thầu đang triển khai các hạng mục tại cầu nhánh cao tốc Hòa Liên - Túy Loan tại Km78+144,31. Hiện cả hai mố cầu và hai bản mặt cầu đã hoàn thành; công tác lắp đặt khe co giãn đang được thực hiện...

Thi công mặt đường các nhánh mở rộng cao tốc. Ảnh: THÀNH LÂN

Thông xe từng phần

Trong quá trình triển khai dự án, việc đưa từng phần công trình vào khai thác có ý nghĩa thiết thực đối với tổ chức giao thông tại khu vực nút giao. Trước đó, chiều 20/10, nhà thầu đã tổ chức thông xe một làn cầu vượt theo hướng quốc lộ 14B và một làn bên phải tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan qua khu vực nút giao. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần giảm áp lực lưu thông trong thời gian công trường tiếp tục thi công các hạng mục còn lại.

Chị Trần Thị Ánh, người dân xã Hòa Vang chia sẻ, việc một làn công trình cầu vượt được thông xe, giúp lưu thông qua nút thuận lợi hơn. Người dân mong muốn toàn bộ nút giao nói chung, cầu vượt nói riêng, các nhánh đường, mặt đường và hạng mục phụ trợ sớm hoàn thành để đi lại an toàn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố, do dự án có đặc thù vừa thi công vừa khai thác, trong khi lưu lượng phương tiện qua nút giao lớn, nên chủ đầu tư và nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ để phân định phạm vi thi công, khu vực phương tiện được phép lưu thông và các vị trí cần hạn chế tốc độ…

Cùng với đó, việc kiểm tra chất lượng mặt cầu, khe co giãn, lan can và mặt đường trước khi đưa vào sử dụng cần được thực hiện đầy đủ. Công tác bảo đảm an toàn không chỉ là yêu cầu trong thời điểm thông xe mà phải được duy trì xuyên suốt quá trình khai thác từng phần công trình.

Khi các hạng mục được hoàn thiện đồng bộ, nút giao sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hỗ trợ tổ chức giao thông tại cửa ngõ phía tây Đà Nẵng. Để đạt được hiệu quả đó, việc đẩy nhanh tiến độ cần đi cùng sự phối hợp thường xuyên giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị có liên quan trong tổ chức giao thông.

Những khó khăn về thời tiết, nguồn cung vật liệu và giá cả cần được chủ động xử lý để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến các mốc tiến độ đã đề ra. Từ nay đến cuối tháng 11/2026, nhiệm vụ hoàn thiện cầu vượt theo kế hoạch, bảo đảm điều kiện kỹ thuật để thông xe toàn bộ là rất khó khăn. Tuy nhiên, với khí thế lao động trên công trường cùng kết quả triển khai đang tạo thêm kỳ vọng về tiến độ dự án.

Theo liên danh nhà thầu, dự kiến giai đoạn thi công tiếp theo rơi vào thời điểm có mưa nhiều, ảnh hưởng đến việc triển khai đồng loạt các mũi thi công và phân luồng phương tiện. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu, vật liệu và tiền lương nhân công tác động đến chi phí, khả năng cung ứng vật tư, đặc biệt là bê tông nhựa và cấp phối đá dăm.

Nhà thầu kiến nghị chủ đầu tư cùng các sở, ban, ngành sớm phối hợp tháo gỡ khó khăn liên quan đến tình trạng nguồn cung vật liệu tăng giá, tạo điều kiện duy trì tiến độ thi công.